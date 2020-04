Het afstrepen van taken kan veel voldoening geven. Op zoek naar een app om al je taken op bij te houden? Dit zijn volgens ons de beste taken-apps.



Vink al je taken af met deze taken-apps

Die belangrijke mail versturen, boodschappen doen, een vergadering bijwonen, en oh ja, je moet ook nog een brief op de post doen: stiekem zijn er best veel taken die we dagelijks moeten doen.

Maar hoe zorgen we dat we het overzicht bewaren? Er zijn verschillende taken-apps die je daar een handje bij helpen. Deze geven overzicht, maar geven je ook gelijk een reminder. Wij zetten de beste taken-apps voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Google Tasks

Google heeft een handige app ontwikkeld waarin je al je taken netjes onder elkaar kan zetten. Door de simpele interface is het aanmaken van een nieuwe taak heel makkelijk. Druk simpelweg op de plus-knop onderin, geef je taak een naam en hang er een datum en tijd aan.

Je krijgt een melding voor elke taak. Op die manier kan je Google Tasks ook gebruiken om reminders in te stellen, zodat je zeker bent dat je je taken niet vergeet. Extra handig: de app werkt samen met Google Agenda en Gmail, dus vooral als je die twee diensten gebruikt werkt de app uitstekend. Google heeft de app zo simpel mogelijk gehouden, wat ook betekent dat het niet mogelijk is om taken te delen of subtaken een tijd en datum te geven.

Google Tasks Google LLC 9,2 (738 reviews) Gratis via App Store

2. Memento

In Memento vind je alles wat je nodig hebt van een taken-app. Je kan allerlei soorten lijstjes bijhouden. Niet alleen werk- of studietaken, maar ook een lijstje van bijvoorbeeld series die je nog wil zien kan je in de app bijhouden. De app integreert tevens met de standaard iOS Herinneringen-app, waardoor ze met elkaar synchroniseren.

Zo kun je ook al je taken en reminders opslaan in de iCloud zodat je op elk apparaat een back-up hebt, ook als je een nieuwe iPhone installeert. Ook de meldingen zijn heel handig ingedeeld: je stelt meldingen op tijd, maar ook op basis van een locatie. Als je dan een bepaalde locatie bereikt krijg je gelijk een herinnering voor een taak.

Lees ook: 5 redenen waarom Memento de beste taken-app voor je iPhone is

Google Tasks Google LLC 9,2 (738 reviews) Gratis via App Store

3. Moleskine Actions

Het bekende notitieboek-merk heeft een intuïtieve app waarin je overzichtelijke planningen maakt, ideeën noteert, en herinneringen instelt voor jezelf. De app is vooral gemaakt voor mensen wiens hersenen altijd aanstaan en hun ideeën snel willen noteren voor ze het weer vergeten.

Het fijne aan Moleskine Actions is dat je zelf je eigen planner kan samenstellen. Zo heb je een unieke planner die helemaal is ingericht op jouw behoeften. Taken sleep je makkelijk van de ene categorie naar de andere, en door middel van verschillende kleuren behoud je overzicht. De app herkent ook ‘gewone’ taal, waardoor het suggesties geeft om je taken nog overzichtelijker te maken.

Actions by Moleskine Moleskine Srl 8,8 (195 reviews) Gratis via App Store

Lees ook: 3 redenen om taken-app Moleskine Actions een kans te geven

4. Microsoft to do

Microsoft To Do helpt je om productiever te zijn en je stressniveau te verlagen. Heb je vaak dezelfde taken op een dag? Dan stelt de To Do-app deze taken aan je voor. Door middel van kleurcodes zie je in één oogopslag welke soort taken je die dag moet afstrepen.

De app synchroniseert via iCloud met al je andere Apple-apparaten, zodat je overal toegang hebt tot je dagelijkse taken. Het is ook geïntegreerd met Outlook, zodat je afspraken ook in de app te zien zijn. Ook voor boodschappenlijstjes of klusjes is de app uitermate handig, en het is zelfs mogelijk om lijstjes te printen.

6. Todoist

Met Todoist kun je taken vastleggen op het moment dat je eraan denkt. Je integreert de app gemakkelijk met je e-mail en je agenda, zodat je nooit meer iets kan vergeten. Je hoeft alleen maar ‘morgen om twee uur’ te typen en Todoist herkent gelijk de afspraak.

Je kunt ook terugkerende taken instellen, zoals een deadline die je elke maandag moet halen. Takenlijstjes zijn ook te delen met anderen, voor gezamenlijke projecten. Het is ook te gebruiken met Siri en Apple Watch.

7. Herinneringen-app

Met de komst van iOS 13 heeft Apple de Herinneringen app een opfrisbeurt gegeven, waardoor de app nu ook zeker volstaat als handige taken-app. Door het gebruik van Smart Lists kom je snel uit bij de juiste lijst. Kies bijvoorbeeld ‘vandaag’ om al je taken van de dag te zien, of ‘gepland’ om te zien wat je in de toekomst niet moet vergeten.

Door middel van de handige takenbalk boven je toetsenbord plan je taken in met een druk op de knop. Datum en locatie stel je op die manier meteen in, en ook kan je een foto toevoegen. Door het vlaggetje in te drukken geef je aan dat het een belangrijke taak is. Verschillende lijstjes zijn ook makkelijk te groeperen, zodat je het overzicht behoudt.

Meer tips voor overzicht

Wil je meer tips voor een geordend leven? Bekijk dan bijvoorbeeld onze lijst met apps die je helpen om je minder druk te maken. Ook onze bullet journal-apps helpen je een handje op weg om meer overzicht te creëren. Ben je veel thuis aan het werk en op zoek naar apps om gemakkelijk samen je taken af te ronden? Bekijk dan onze projectmanagement-apps.