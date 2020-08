Het leuke studentenleven is al duur genoeg, dus waarom zou je onnodig teveel betalen? Met deze apps krijg je studentenkorting en haal je het maximale uit je centen.

Studentenkorting krijg je met deze apps

Studeren, en alles dat daarbij komt kijken, is heel leuk. Minder leuk zijn alle bijkomende kosten. Wanneer je regelmatig een stukje maand overhoudt doe je er verstandig aan zoveel mogelijk rendement uit je budget te persen. Dat doe je bijvoorbeeld met deze apps voor studentenkorting.

1. Scoupy

Scoupy richt zich niet specifiek op studenten, maar op iedereen. Daardoor is de app echter niet minder nuttig. Met Scoupy krijg je namelijk kortingen op tal van actieproducten. Van kauwgom, deodorant tot aan scheermesjes: het komt allemaal voorbij.

Scoupy is gratis en verdient geld aan bedrijven die betalen om hun producten in de app-etalage te zetten. Het werkt simpel: koop een actieartikel uit de Scoupy-app en bewaar de bon. Stuur deze vervolgens naar de app en scan de barcode van het product. Vervolgens wordt de korting binnen twee werkdagen op je rekening gestort.

Het kortingsaanbod wordt dagelijks ververst, waardoor er altijd genoeg keuze is. Het maakt niet uit waar je de producten haalt, al moet je bij online aankopen wel rekening houden met eventuele verzendkosten.

Scoupy SCOUPY 8,6 (438 reviews) Gratis via App Store

2. Knaek

Knaek is net als de CJP-Cultuurkaart, maar dan voor studenten. Je betaalt een vast bedrag per collegejaar waarna je kunt profiteren van kortingen bij deelnemende bedrijven.

Zo betaal je bijvoorbeeld geen aansluitingskosten bij je telefoonabonnement, krijg je een gratis broodje bij Bakker Bart of 25 procent korting op een knipbeurt. Ook zijn er meer studentikoze kortingsacties, zoals een meter bier voor tien euro of twee shots voor de prijs van één.

De meeste acties zijn enkel geldig op vertoon van je collegekaart in combinatie met de Knaek-app. Extra handig is dat je ook bij online aankopen kunt profiteren van kortingen. Je krijgt dan een gedeelte van het aankoopbedrag teruggestort. Knaek is actief in iedere grote studentenstad, maar het aanbod aan acties wisselt onderling wel sterk.

Knaek Knaek Promotions B.V. 7,2 (93 reviews) Gratis via App Store

3. Studentenkorting

Veel doeltreffender dan Studentenkorting worden namen niet. Deze app verzamelt namelijk actuele deals van bedrijven die extra voordelig zijn voor studenten.

Via Studentenkorting krijg je bijvoorbeeld korting op je bioscoopkaartje bij Pathé of haal je het Adobe Creative Cloud-pakket (met daarin onder meer Photoshop) voor minder in huis. Daarnaast vertelt de app je bij welke winkels je momenteel extra voordelig schoolapparatuur kunt aanschaffen, zoals een nieuwe laptop.

Naast online kortingsacties verzamelt de app ook lokale deals. Zo heb je per studentenstad een overzicht van plekken waar je korting krijgt met je (digitale) collegepas.

Studentenkorting iBranding B.V. 10 (3 reviews) Gratis via App Store

4. Spotify en Apple Music

Wat is het leven zonder muziek? Juist. Gelukkig bieden zowel Spotify als Apple Music een studentenabonnement aan. Hiermee profiteer je van alle voordelen dit pakket met zich meeneemt -zoals nummers kunnen downloaden, geen advertenties en zelf de afspeelvolgorde bepalen- maar dan voor minder.

Het studentenabonnement van Apple Music en Spotify kost 4,99 euro per maand, de helft van een regulier abonnement. Bij beide muziekdiensten moet je tijdens het aanmelden bewijzen dat je daadwerkelijk studeert door je inschrijving aan de hogeschool of universiteit te verifiëren.

Spotify - Muziek en podcasts Spotify Ltd. 9,4 (904104 reviews) Gratis via App Store

Muziek Apple Gratis via App Store

