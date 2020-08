Je gaat studeren en hebt geen zin om dagelijks uren op en neer te reizen naar de hogeschool of universiteit. De kamers in studentensteden liggen echter niet voor het oprapen. Gebruik daarom deze iOS-apps om de zoektocht makkelijker te maken.



Studentenkamer vinden met deze iOS-apps

Het studentenleven kent heel veel leuke onderdelen, maar een kamer vinden is daar zeker geen onderdeel van. Populaire studentensteden hebben veel meer kamerzoekenden dan aanbieders, en daarom is woonruimte zoeken een hele klus. Laat deze apps voor je daarom een handje helpen.

1. Facebook-groepen: wees er snel bij

Vrijwel iedere studentenstad heeft één of meerdere Facebook-pagina’s waarin studentenkamers worden aangeboden. Je vindt deze groepen door te zoeken naar “kamers” gevolgd door je studentenstad. De meesten zijn openbaar, maar soms moet je toegang aanvragen aan de beheerder.

Aanbieders laten weten waar er een plekje vrijkomt en kamerzoekenden proberen zo snel mogelijk te reageren. Het studentenhuis kijkt vervolgens of er een potentiële match is, en stelt een lijst op. Zorg er daarom voor dat je Facebook-profiel uitstraalt wat voor persoon je bent en hopelijk wordt je uitgenodigd voor de hospiteeravond.

Deze manier van een kamer zoeken is gratis, maar je moet er wel snel bij zijn. Het is niet ongebruikelijk dat tientallen mensen reageren op één beschikbare kamer. Bovendien worden er soms wel tien mensen uitgenodigd voor de hospiteeravond, waardoor je meestal niet in een keer beet hebt.

Facebook Facebook, Inc. 4,6 (12322 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Kamernet: populair, maar duur

Kamernet is één van de populairste manieren om een kamer te vinden. Het idee is simpel: je kunt gratis zoeken naar beschikbare kamers, maar moet betalen om te reageren. Kamernet heeft een gigantisch aanbod en je kunt uitgebreid filteren op onder meer locatie en voorzieningen. Je reageert daarna op kamers die je bevallen en hopelijk wordt je uitgenodigd voor de hospiteeravond. Daarnaast zijn er huisbazen op Kamernet actief, waarbij je direct een bezichtiging kunt inplannen.

Over het aanbod valt dus niets te klagen. Kamernet is echter wel behoorlijk aan de prijs. Om daadwerkelijk te reageren op woonruimte moet je een betaald abonnement afsluiten. Voor 21 euro kun je vijftien dagen lang reageren en wanneer je 34 euro betaalt mag je een maand contact zoeken. Kortom: Kamernet is een goede optie, maar je moet wel vaart achter je zoektocht zetten.

Kamernet Kamernet.nl 5,6 (329 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. RoomEasy: huisgenoten staan centraal

Daar waar de meeste apps draaien om het aanbieden van woonruimte, draait RoomEasy het roer om. Deze app, die is opgericht door studenten die vonden dat woonruimte zoeken makkelijker moest, draait namelijk om de click met potentiële huisgenoten.

De app gebruikt Facebook om te kijken of huurders en verhuurders gemeenschappelijke vrienden hebben, en of de hobby’s overeenkomen. Vervolgens kun je à la Tinder door potentiële matches swipen. Is er een klik? Dan kun je met elkaar chatten en een bezichtiging inplannen. De eerste tien matches krijgen huurders cadeau, daarna moet je betalen.

RoomEasy is beschikbaar in vrijwel alle studentensteden, al is de app momenteel vooral populair in de Randstad. Het idee is echter leuk en door op zoek te gaan naar huisgenoten vermijd je de ongemakkelijkheid die hoort bij een algemene hospiteeravond.

RoomEasy RoomEasy 8,8 (24 reviews) Gratis via App Store via App Store

kooptip

Studeren met Apple! Advies nodig?

• In alle 50 winkels een Apple-specialist

• Ontdek Apple bij MediaMarkt

• Ruil je oude telefoon in voor een cadeaukaart!

Bekijk nu het Back to School-aanbod

Tips voor het vinden van een kamer

Je merkt het al: er is geen rechttoe-rechtaan oplossing voor het vinden van een kamer, al helemaal niet wanneer je in een gewilde stad als Amsterdam of Utrecht gaat studeren. Maak daarom ook vooral gebruik van je netwerk. Plaats een oproep op Facebook en vertel tegen zoveel mogelijk mensen dat je op zoek bent. Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste kamers onderling verdeeld worden en daarom nooit online komen.

Daarnaast is timing van cruciaal belang. De meeste huizen beginnen rond mei met het zoeken naar nieuwe huisgenoten omdat het collegejaar in juli afloopt, en daardoor enkele afstudeerders het pand verlaten. Veel kersverse studenten weten dit echter niet, en beginnen daarom pas rond augustus met zoeken. Dit is een gemiste kans, omdat veel kamers dan al lang en breed vergeven zijn.

Wil het echt niet lukken met het vinden van een kamer? Ga dan op zoek naar woonruimte in de omgeving en neem de reistijd voor lief. Je woont in ieder geval iets dichterbij je doel en kunt vanaf daar op je gemak op zoek naar woonruimte. Bovendien heb je zo de kans om te netwerken in jouw studentenstad, waardoor je meer kans maakt op een goede kamer. Succes!

Back to School

De hele maand augustus staat iPhoned in het teken van het nieuwe schooljaar in te gaan. We zetten bijvoorbeeld de handigste studentenkorting-apps op een rij en geven praktische tips om goed voorbereid het schooljaar in te gaan. Ook hebben we een toffe winactie, waarbij je een rugzak gevuld met Apple-spullen kunt winnen. Dit schreven we eerder over het Back to School-thema:

kooptip Studeren met Apple! Advies nodig?

• In alle 50 winkels een Apple-specialist

• Ontdek Apple bij MediaMarkt

• Ruil je oude telefoon in voor een cadeaukaart!

Bekijk nu het Back to School-aanbod

Dit maandthema wordt gesponsord door MediaMarkt. MediaMarkt heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.