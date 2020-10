Stoptober 2020: Succesvol stoppen met roken met de Stoptober-app

Nu oktober officieel is begonnen starten veel mensen in Nederland ook weer met Stoptober. Met de bijbehorende Stoptober-app wordt stoppen met roken net iets makkelijker.

Stoptober 2020: iOS-app helpt je een handje

Al jaren is het een evenement wat steeds groter wordt: Stoptober. Vorig jaar deden er maar liefst 300.000 mensen aan mee.

In 28 dagen doen mensen door heel het land hun best om volledig te stoppen met roken. Dat is geen willekeurig aantal: 28 dagen zou de kans verhogen dat je daarna ook rookvrij blijft.

Dat valt niet mee, maar gelukkig heeft de Stoptober-app als missie om dit iets meer behapbaar te maken. Zo zijn de 28 dagen opgesplitst in weken en gebruik je de app door iedere dag aan te geven of je nog rookvrij bent.

De app zit daarnaast vol met succestips: kleine en grote tips die het allemaal makkelijker moeten maken om rookvrij te blijven. Van het weghalen van alle asbakken in je huis tot een tip om iedereen om je heen te vertellen dat je gestopt bent.

Gebruik de noodhulp voor extra motivatie

Zit je er even doorheen en lonkt die sigaret? Dan kun je de noodhulp-knop aantikken. In dit onderdeel van de app zijn YouTube-video’s te vinden met succesverhalen van mensen die gestopt zijn en andere motiverende verhalen. Daarnaast zijn er tips en kun je een motivatie toevoegen, een afleidend spelletje spelen of iets anders doen om te voorkomen dat je weer begint.

Een slimme toevoeging is de teller met kosten die je bespaart door niet te roken. Door in het begin aan te geven hoeveel geld je uitgeeft al sigaretten kun je zo in een oogopslag zien wat je al bespaart hebt.

De Stoptober-app is gratis te downloaden en vereist iOS 12 of nieuwer om hem te gebruiken. Er is ook een Android-app beschikbaar. Namens de hele iPhoned-redactie wensen we iedereen die aan Stoptober 2020 meedoet heel veel succes!