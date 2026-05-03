Stoplicht te lang op rood? Deze iPhone- en Android-app lost dat op

Sta je als fietser weer eindeloos voor een rood stoplicht? Met deze app kan dat straks ineens een stuk korter duren!

Moet je weer wachten op een rood stoplicht dat maar niet op groen springt? Dan is er goed nieuws, want deze app kan je daarbij helpen. In Nederland is namelijk de app ‘Da’s zo gefietst’ uitgebreid met een slimme functie. Die zorgt ervoor dat fietsers sneller groen licht kunnen krijgen bij bepaalde stoplichten. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play.

Hoe dat werkt? Eigenlijk heel simpel. Zodra je met de app op je telefoon een slim verkeerslicht nadert, stuurt de app automatisch een signaal. Dat signaal laat weten dat jij eraan komt, zodat het stoplicht daar rekening mee kan houden.

Het gaat hierbij om zogeheten slimme verkeerslichten, ook wel iVRI’s genoemd. Daar zijn er inmiddels genoeg van in Nederland te vinden. De functie werkt met al deze slimme stoplichten.

Een andere app genaamd ‘Schwung’ had een soortgelijke functionaliteit. Jammer genoeg is deze app sinds 1 januari 2026 gestopt vanwege bedrijfseconomische redenen.

Je merkt er overigens onderweg niets van, want de app stuurt geen meldingen hierover tijdens het fietsen. Pas achteraf kun je zien bij welke stoplichten de functie actief is geweest. Met het fietsen verdien je ook punten in de app die je kunt inzetten voor kortingen in winkels en meer.

Volgens de makers hoef je je geen zorgen te maken over je privacy. De app gebruikt namelijk een tijdelijk en willekeurig ID bij elk verkeerslicht. Dat ID is niet te herleiden naar jou of je telefoon en wordt meteen weer verwijderd zodra je voorbij bent.

Ook blijven je ritgegevens op je eigen toestel staan. Ze worden niet gedeeld met andere partijen, wat voor veel mensen ook een geruststellend idee is.

Er worden wel wat geanonimiseerde gegevens gedeeld, want in de privacyverklaring is te lezen:

De opdrachtgevende provincies gebruiken via het Nationaal Dataportaal Wegverkeer en in geanonimiseerde vorm, de door jouw verstrekte gegevens, waaronder jouw reisgegevens en gegeven antwoorden op vragen, voor het verkrijgen van inzicht in mobiliteitsknelpunten en trends in jouw regio

Maak je je hier toch zorgen om? Dan moet je de app niet gebruiken.

De app is een initiatief van meerdere Nederlandse provincies, zoals Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Inmiddels doen ook andere provincies mee, waardoor de functie steeds breder beschikbaar wordt.

