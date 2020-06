Wil je jouw activiteit in de gaten houden, dan heb je geen extra accessoires nodig dan je iPhone. Dit zijn de beste stappenteller-apps in de App Store.

Beste stappenteller-apps

Als je in de gaten wil houden hoeveel je op een dag beweegt, dan zijn er verschillende opties. Het meest voor de hand liggend zijn speciale fitnesstrackers, zoals die van Fitbit, Garmin of TomTom, of natuurlijk de duurdere Apple Watch. Wil je echter geen geld uitgeven aan accessoires, maar draag je wel constant je iPhone met je mee? Dan gebruik je gewoon een app.

Er staan namelijk verschillende apps in de App Store die gebruikmaken van de geavanceerde sensoren in je iPhone, om zo exact je stappen bij te houden. Het nadeel is dat dat je stappen enkel worden geteld als jij je iPhone bij je hebt, en dat je geen extra informatie – zoals je hartslag – krijgt.

De volgende apps maken het in ieder geval wel mogelijk om je stappen bij te houden, zodat je weet of je jouw dagelijkse doel al hebt gehaald. Denk er bijvoorbeeld aan om dagelijks tienduizend stappen te zetten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. StepsApp

StepsApp is een behoorlijk complete app om je stappen mee te tellen. Je stappen worden in duidelijke grafieken geplaatst, die je ook op een Apple Watch kunt bekijken. Deze grafieken kun je per week, maand of jaar indelen om trends zichtbaar te maken.

Heb je jouw ingestelde doel gehaald, dan krijg je daar een melding van. De app laat je verschillende doelen vastleggen. Zo worden niet alleen je stappen bijgehouden, maar ook de aantal calorieën die je hebt verbrand, de hoeveelheid kilometers die je hebt afgelegd, hoeveel tijd je beweegt en hoeveel verdiepingen je hebt geklommen. In plaats van stappen kan de app ook rolstoelbewegingen bijhouden.

Daarnaast is het makkelijk om je prestaties te exporteren of te delen op sociale media. Er is ook een iMessage-app om met je vrienden te delen wat je hebt bereikt. Je moet wel de pro-versie van de app aanschaffen om alle functies te mogen gebruiken. Dat laat de app regelmatig weten.

Pas als je 3,49 euro betaalt gaan niet alleen de advertenties weg, maar kun je ook pas je calorieën bijhouden, synchroniseren met de Apple Watch en je activiteitsgegevens van Apple Gezondheid importeren. Zelfs trends van je gedane activiteiten zitten achter de pro-versie verscholen. Gelukkig gaat het in tegenstelling tot andere apps maar om een eenmalig bedrag.

StepsApp Stappenteller StepsApp GmbH 9,2 (34060 reviews) Gratis via App Store

2. Pedometer

Deze app schittert niet in opties, maar is wel overzichtelijk. Bij het opstarten krijg je de keuze of je de energiebesparende stand wil gebruiken, waarmee nauwelijks je accu wordt gebruikt. De hoge precisie-modus gebruikt daarnaast wel veel van je accu, maar geeft meer precisie in je stappentelling.

Je bekijkt je gedane stappen vervolgens per dag, week of per maand. Deze app is aan te raden als je niet teveel gedoe wil, maar gewoon je stappen wil tellen.

Stappenteller α ITO Technologies, Inc. 8,8 (13776 reviews) Gratis via App Store

3. Stepz

Stepz was een uitstekende gratis stappenteller voor iOS. Inmiddels denken de makers meer geld te kunnen verdienen, dus zit de app vol met reclames. Je moet een maandelijks bedrag betalen om die te verwijderen. Dat kan de moeite waard zijn.

Handig is dat je met deze app bijvoorbeeld je stappen als badge icoon kunt instellen, zodat je in één oogopslag op je iPhone ziet hoe ver je al bent. In duidelijke grafieken worden vervolgens je dagelijkse stappen gepresenteerd. Verbind met je vrienden die dezelfde app gebruiken om de strijd aan te gaan. De app heeft ook achievements om je te motiveren. Heb je een iPhone 6 of nieuwer? Dan houdt de app ook bij hoeveel trappen je hebt geklommen.

Stepz - Stappenteller Bending Spoons Apps IVS 8,2 (230 reviews) Gratis via App Store

4. Wokamon

Zoek je naast het tellen van je stappen ook wat meer motivatie om daadwerkelijk te gaan lopen? En heb je geen zin om Pokémon te vangen? Dan kun je de virtuele diertjes van Wokamon proberen. De stappen die je zet worden in de game omgevormd tot energie, waarmee je jouw Wokamons voedt en laat groeien.

Hoe meer je loopt, des te meer werelden je ontdekt. De game weet je telkens te belonen voor je gedane stappen, bijvoorbeeld met een hoed voor je beestje of een heel nieuw diertje. Dus wie weet kan Wokamon jou op deze manier ook motiveren.

Wokamon - Step Counter Game Shikudo 8,6 (16 reviews) Gratis via App Store

Een route vinden

Wil je wat meer stappen zetten, maar weet je niet waarheen? Dan kun je terecht bij één van deze wandel-apps. Ook is wandelen voor jezelf leuker te maken via deze geocaching-apps.

iPhoned zoomt in op bewegen met je iPhone. Waar wil jij graag meer over weten? Laat je beste ideeën achter in de reacties, of mail naar redactie@iphoned.nl. Hieronder vind je meer artikelen in het thema Bewegen.