Spotify als wekker instellen op je iPhone (zo doe je dat)

Lekker wakker worden met je favoriete muziek, wie wil dat nou niet? Daarom vertellen we hoe je Spotify kunt instellen als wekker op je iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify als wekker instellen op je iPhone

Wanneer je een leuk liedje wilt instellen om bij wakker te worden gaat dat heel makkelijk op je iPhone. Tenminste, als je muziek op je iPhone hebt staan of als je Apple Music hebt.

Heb je geen Apple Music maar wel Spotify? Dan hebben we slecht nieuws, standaard is het dan niet mogelijk om de muziekdienst als wekker in te stellen. Toch is er een manier om Spotify als wekker in te stellen op je iPhone. Wij leggen uit hoe je dit voor elkaar krijgt.

Music Alarm Clock Pro

Uiteraard heb je een gratis account bij Spotify nodig, maar daar komt nog iets bij. Je moet ook een speciale app gebruiken. Hier zijn verschillende apps voor, maar veel vragen een maandelijkse bijdrage. De app Music Alarm Clock Pro is wat lastiger in te stellen, maar die kost eenmalig slechts een paar euro.

Music Alarm Clock Pro Topanga Technologies, LLC 5 (56 reviews) € 2,99 via App Store via App Store

Heb je de app geïnstalleerd, dan start je hem. Tik rechtsboven op het plusteken om je Spotify-wekker in te stellen op je iPhone. Stel een tijd in en tik op ‘Music’. Kies voor ‘Song’ en je verbindt jouw (gratis) Spotify-account met de app. Daarna kun je een titel van een liedje gaan zoeken en instellen als wekker. Heb je dat eenmaal gedaan stel je de rest van de wekker in. Kies dus een dag en tijdstip. Met ‘Test alarm’ kun je het alarm nog even uitproberen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De app heeft wel een paar kleine nukken. Zo moet je ervoor zorgen dat je de belsignaalschakelaar (de mute-schakelaar aan de zijkant van je iPhone) aan hebt staan. Uiteraard moet je notificaties van de app toestaan als je deze vraag krijgt. Daarnaast moet je de iPhone vergrendelen als je gaat slapen, anders gaat je Spotify-wekker maar heel even af.

Apple Watch-bezitters opgelet!

Ook belangrijk: als je een Apple Watch hebt moet je nóg iets doen. Open de Watch-app op je iPhone. Tik op ‘Meldingen’ en scrol naar onderen. Zet de schuifknop bij ‘Music Alarm’ onder ‘Match iPhone-meldingen van’ uit.