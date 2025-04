Problemen bij Spotify: muziekdienst heeft grote storing

Werkt Spotify bij jou niet meer naar behoren? Dan ben je niet de enige, want de muziekdienst heeft te maken met een storing. Deze problemen spelen bij Spotify.

Update 9-4-2025: Spotify heeft de storing inmiddels verholpen! Alle functies werken weer naar behoren. Het is onbekend wat de oorzaak van de technische problemen was, daar heeft het bedrijf geen toelichting over gegeven.

Storing bij Spotify

Grote kans dat je problemen ervaart met het afspelen van muziek via Spotify, want de muziekdienst kampt met een storing. Door deze storing zijn er problemen met het zoeken naar nummers en het afspelen van bepaalde muziek. Dat is niet alles, want Spotify verbindt in sommige gevallen niet meer met luidsprekers. Het is daardoor alleen nog mogelijk om audio af te spelen op je iPhone, iPad of Mac(Book).

De problemen lijken zich vooral voor te doen bij de applicatie van Spotify. Inmiddels komen er ook meldingen over de webversie van Spotify binnen, waardoor het om een grotere storing bij de muziekdienst lijkt te gaan. Spotify heeft zelf nog niet gereageerd op de klachten, dus het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de storing is. Er is vooralsnog geen oplossing voor de problemen met het afspelen en streamen van muziek op Spotify.

Spotify kampt met problemen

Het is opvallend dat Spotify opnieuw te maken heeft met problemen. Eerder kampte de muziekdienst al vier weken met een technisch probleem, dat ervoor zorgde dat betalende gebruikers tóch reclame hoorden. Bij een Spotify Premium-abonnement werden daardoor toch advertenties afgespeeld, terwijl Spotify tegen betaling juist een reclamevrije luisterervaring belooft. Dat probleem werd pas begin maart opgelost, maar Spotify was al vier weken op de hoogte van de storing.

Nu heeft de muziekdienst dus opnieuw last van een storing. Er is nog veel onbekend over de problemen bij Spotify, ze lijken in ieder geval gebruikers over de hele wereld te treffen. De technische problemen zorgen ervoor dat het afspelen van muziek niet naar behoren werkt en er in sommige gevallen geen zoekresultaten worden getoond bij het opzoeken van nummers of albums in de applicatie. Daarnaast zijn er dus moeilijkheden met het streamen van muziek.

Oplossing volgt snel

De muziekdienst heeft nog niet gereageerd op de problemen, maar het is de verwachting dat Spotify de storing snel verhelpt. Dat mag ook wel, want de abonnementsprijzen gaan binnenkort alweer omhoog. Vanaf 1 mei worden de prijzen met één tot vier euro per maand verhoogd. Voor een Spotify Premium betaal je vanaf volgende maand minimaal 12,99 euro per maand, tenzij je een Premium Student-abonnement hebt.

De Premium Duo- en Family-abonnementen gaan naar maandelijks 17,99 euro en 21,99 euro. Vind je deze prijzen te hoog en wil je de voorkomen dat je meer gaat betalen voor Spotify? Lees dan hier hoe je de prijsverhogingen bij Spotify vermijdt! Wil je liever een andere muziekdienst proberen? Kies dan voor Apple Music, die muziekdienst is vanaf volgende maand goedkoper dan Spotify. Probeer Apple Music hier!