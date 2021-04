Spotify vernieuwt iPhone-app: Muziekbibliotheek krijgt opfrisser

Je bibliotheek in Spotify ziet er voortaan helemaal anders uit. Doel van de verandering? Zorgen dat jij sneller je favoriete muziek en podcasts vindt.

Iedere dag komt er 5000 uur aan audio bij op Spotify. Zelfs als er slechts een fractie van al deze liedjes, albums en podcasts in je bibliotheek terechtkomt, wordt de boel al snel onoverzichtelijk.

Daarom rolt Spotify vanaf vandaag een nieuwe update uit die je muziekbibliotheek overzichtelijker maakt. Je vindt het nieuwe menu door op het zoekicoon in de app te drukken.

Spotify neemt afscheid van de traditionele indeling op basis van muziek en podcasts. Voortaan staan deze labels gezamenlijk naast elkaar. Nieuw is dat je zogeheten dynamische filters kunt gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op gedownloade podcast-afleveringen, of liedjes van een bepaalde artiest binnen een afspeellijst.

Wil je de coverart van een liedje of podcast even goed bekijken? Tik dan op het vierkant-icoon naast de zoekbalk. Al je recent afgespeelde muziek wordt nu niet langer in een lijst weergeven, maar als vierkantjes naast elkaar.

Verder is het voortaan mogelijk om maximaal vier albums, liedjes of podcasts aan de bovenkant van het zoekveld vast te pinnen. Hierdoor heb je je favoriete audio altijd binnen handbereik.

De update rolt deze week uit voor alle iPhone-gebruikers. Zie je nog steeds de oude muziekbibliotheek? Dan moet je nog aan de beurt komen.

Spotify wordt audio-app

De update past bij de herziene strategie van Spotify. Vorig jaar sprak het bedrijf uit niet langer een muziekdienst te zijn, maar een audiobedrijf. Om die woorden kracht bij te zetten kocht Spotify meerdere podcasts op (zoals die van Joe Rogan). Afgelopen week introduceerde het bedrijf ook een nieuw abonnementsmodel voor podcasts.

Voor iPhone-gebruikers met Spotify is vooral de deze week verschenen iOS 14.5-update interessant. Je kunt nu namelijk Spotify als standaard muziekdienst instellen via Siri. Hoe dat werkt, lees je in onderstaande tip.

