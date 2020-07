Spotify - Muziek en podcasts Gratis Onze score 8,5

Op afstand samen naar Spotify luisteren: het kan. De muziekdienst heeft een nieuwe functie toegevoegd waardoor je met je hele vriendengroep naar dezelfde muziek kunt luisteren, waar je ook bent. Zo werkt het.

Spotify groepssessie: samen luisteren op afstand

Het is de eerste uitbreiding voor groepssessies, een functie die Spotify afgelopen mei aankondigde. Het doel van de toevoeging is simpel: samen met vrienden naar muziek luisteren, of je nu twee huizen van elkaar bent, of aan de andere kant van de wereld zit. Een Spotify-groepssessie starten is heel eenvoudig:

Werk de Spotify-app op je iPhone bij naar de nieuwste versie; Zet een liedje aan en tik in het afspeelmenu op de Connect-knop (een scherm met speaker); Scrol naar beneden en stuur de code naar de mensen waarmee je muziek wil luisteren; Zodra zij de code hebben ontvangen krijgen ze toegang tot de playlist.

Voor de update moest je een code fysiek scannen om een Spotify-groepje aan te maken. Dat is natuurlijk niet ideaal in tijden van sociale onthouding, vandaar dat je de codes voortaan gewoon per WhatsApp, sms of e-mail naar elkaar stuurt.

Iedereen in de groepssessie heeft evenveel macht. Alle deelnemers kunnen dus nummers pauzeren, afspelen, overslaan en toevoegen aan de wachtrij of afspeellijst. De acties zijn real-time. Pauzeert iemand het liedje? Dan stopt de muziek bij alle deelnemers. Daarover gesproken, je hebt minimaal twee en maximaal vijf deelnemers voor een Spotify-groepssessie nodig.

Haal alles uit Spotify

Spotify is één van de populairste muziek-apps. Een liedje opzetten lukt dan ook vrijwel iedereen, maar de applicatie heeft meer om het lijf. Weet je bijvoorbeeld hoe je de geluidskwaliteit aanpast? Of hoe je een privésessie aanzet, zodat niemand kan zien wat jouw guilty pleasure is? Deze, en meer tips, komen voorbij in onderstaande video. Liever lezen? Check dan de geschreven versie van onze tips voor Spotify.