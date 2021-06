Spotify is op de eerste plaats een muziekdienst, maar voortaan ook een sociaal netwerk. Met Spotify Greenroom heeft het bedrijf zijn eigen Clubhouse-concurrent. Dit moet je erover weten.

Spotify Greenroom: dit moet je erover weten

Spotify Greenroom is vanaf nu officieel beschikbaar voor iOS en Android. Hoog tijd dus om te kijken wat de app te bieden heeft. Dat doen we door de vier belangrijkste vragen erover te beantwoorden.

1. Wat is Spotify Greenroom?

Ken je Clubhouse, dan ken je Spotify Greenroom. De app laat gebruikers live gesprekken voeren over uiteenlopende onderwerpen. Van sport tot cultuur en uiteraard muziek.

Greenroom is het resultaat van een overname die Spotify in maart deed. Toen kocht bedrijf Locker Room over, een app met een soortgelijke functie die enkel over sport ging. Spotify heeft de applicatie nu in een nieuw (groen) jasje gestoken en de onderwerpen waarover gesproken kan worden flink uitgebreid.

2. Hoe werkt de app?

Net als in Clubhouse kunnen gebruikers ‘kamers’ aanmaken en daar in gaan praten met elkaar. Je kunt anderen uitnodigen om deel te nemen aan je gesprek en een gesprek rechtstreeks vanuit Greenroom opnemen. Een aantal mensen zijn aan het praten en jij kunt als je in het publiek zit je hand opsteken om ook iets te zeggen.

Deze opname kun je daarna weer gemakkelijk exporteren als podcast. Dat maakt het in potentie een interessante app voor mensen die eens willen proberen om een podcast op te nemen.

Spotify heeft aangekondigd dat er geld beschikbaar komt voor gebruikers met populaire kanalen, al zijn de details hierover nog beperkt. Ook zal het bedrijf ‘populaire creators’ gaan uitnodigen om van Greenroom gebruik te maken.

3. Waar kan ik me aanmelden?

Spotify Greenroom is gratis te downloaden en gebruiken. Je kunt inloggen met je Spotify-account, al is dit niet verplicht. Tijdens het aanmaken van je account kun je jouw interesses aangeven, van muziekgenres tot sportteams.

4. Gaan Spotify en Greenroom samenwerken?

Voorlopig blijft Greenroom zijn eigen dienst, maar Spotify sluit niet uit dat bepaalde elementen ooit overlappen met de muziekdienst. Een woordvoerder laat aan The Verge weten dat ‘sommige kernfuncties uiteindelijk naar Spotify zullen komen’. Reken er dus maar op dat alles wat er in Greenroom gebeurt goed in de gaten wordt gehouden.

