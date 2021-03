Spotify rolt een update uit voor haar desktop- en browserversie. Voortaan kun je via je computer onder meer muziek downloaden om offline te luisteren en afspeellijsten maken wordt een stuk simpeler.

De update rolt per direct in fases uit. Het kan daarom een paar dagen duren voor jij de nieuwe versie in huis hebt. De update is alleen beschikbaar voor de computerversies van Spotify (voor zowel macOS als Windows). De iPhone-versie van Spotify heeft geen update gekregen.

1. Fris design

Het eerste dat opvalt is het nieuwe design. De desktopversie van Spotify heeft een fris ontwerp gekregen dat meer in lijn ligt met de iPhone-versie van de muziekdienst. Het thuisscherm legt de nadruk op jouw favoriete albums, afspeellijsten en podcasts.

Ook discovery speelt een centrale rol. Spotify probeert je via het thuisscherm actief muziek aan te raden die je mogelijk interessant vindt. Ook vind je voortaan aanbevelingen voor podcasts terug op je thuisscherm.

2. Muziek downloaden

Verder is het voortaan mogelijk om muziek te downloaden. Dat is hartstikke handig, want zo kun je ook offline naar je favoriete albums, afspeellijsten, podcasts en singles luisteren. De smartphoneversies van Spotify kunnen al langer muziek downloaden.

Je downloadt liedjes door op de knop met het pijltje naar beneden te drukken. Ook kun je in een keer hele albums en afspeellijsten downloaden.

3. Betere afspeellijsten

Ook tof: afspeellijsten maken gaat voortaan een stuk handiger. Tijdens het selecteren van muziek kun je bijvoorbeeld via de zoekbalk liedjes en albums opzoeken en deze direct toevoegen.

Ook is het mogelijk om zelfgemaakte playlists te voorzien van een beschrijving en plaatjes. Kom je een tof nummer tegen? Dan kun je deze gewoon naar je afspeellijst slepen om ‘m toe te voegen.

“Computerversie liep achter”

Spotify heeft de forse desktop update uitgerold omdat deze versie naar eigen zeggen flink achterliep op de mobiele versies. “We hadden het gevoel dat de desktopversie van Spotify niet dezelfde ervaring bood”, aldus het bedrijf in het persbericht.

Onlangs bracht Spotify nog een HiFi-abonnement uit. Hiermee kun je naar muziek luisteren met lossless audio. Dit betekent dat er geen compressie is doorgevoerd om de audiobestanden klein te houden. Daardoor klinkt Spotify HiFi beter dan het normale abonnement.

