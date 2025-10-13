Spotify is véél beter dan Apple Music (om deze 5 redenen)

Twijfel je nog tussen Spotify en Apple Music? Om deze vijf redenen is Spotify véél beter dan de muziekdienst van Apple!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify beter dan Apple Music

Luister je regelmatig naar muziek of podcasts op je iPhone? In dat geval is de kans groot dat je een abonnement hebt op Spotify of Apple Music, want dit zijn dé muziekdiensten van het moment. Laatstgenoemde kun je drie maanden gratis gebruiken bij aanschaf van een nieuw Apple-product, waardoor het na de release van de iPhone 17 tijd is om de twee diensten eens naast elkaar te leggen. We hebben Spotify en Apple Music nu een aantal weken in gebruik en er is een duidelijk winnaar naar voren gekomen. Om deze vijf redenen is Spotify véél beter dan Apple Music.

1. Gratis versie

Ben je op zoek naar de goedkoopste muziekdienst van het moment? In dat geval hoef je niet lang te twijfelen, want Spotify biedt een gratis abonnement aan. In de gratis versie van Spotify krijg je reclames te horen, maar kun je wel kosteloos luisteren naar je favoriete muziek. Bij Apple Music heb je die optie niet, want je kunt de muziekdienst alleen tegen betaling gebruiken.

Let wel op, want in de gratis versie van Spotify ontbreken veel belangrijke functies. Zo kun je nummers niet downloaden en offline luisteren, is het niet mogelijk om je wachtrij te bewerken en kun je nummers niet in willekeurige volgorde afspelen. Toch is het een voordeel dat Spotify gratis te gebruiken is, niet iedereen kan zich meerdere abonnementen per maand veroorloven. Daarnaast is dit een goede optie als je soms muziek wilt luisteren, zonder direct vast te zitten aan een betaald abonnement.

2. Meer functies

De verschillen tussen Spotify en Apple Music worden nog duidelijker als je kijkt naar de functies die beide muziekdiensten aanbieden. Bij Spotify krijg je veel meer features dan bij Apple Music. Zo is het bij Spotify mogelijk om directe berichten naar elkaar te versturen, zodat je eenvoudig nummers of albums kunt delen met andere gebruikers. Bij Apple Music ontbreekt deze optie, waardoor je een andere applicatie nodig hebt om muziek te delen.

Wil je juist samen een afspeellijst maken? Dan is Blend een handige én exclusieve functie in Spotify, die de muzieksmaak van jou en je vrienden combineert in een gezamenlijke lijst. Verder biedt Spotify inmiddels de Mixing Tool aan, die geavanceerder is dan Apple’s AutoMix. Aan het einde van het jaar geeft Spotify een muzikaal overzicht in de vorm van Spotify Wrapped, dat eveneens veel uitgebreider is dan Apple Music Replay. Met deze functies onderscheidt Spotify zich van Apple Music.

3. Openbare playlists

Het grootste voordeel van Spotify is misschien wel de enorme community die op de muziekdienst te vinden is. Je kunt niet alleen gemakkelijker met andere gebruikers communiceren, maar ook hun afspeellijsten beluisteren. Spotify heeft ontzettend veel openbare playlists, waardoor je voor vrijwel ieder moment wel een passende muzieklijst kunt vinden. Andersom geldt hetzelfde, want je kunt je eigen afspeellijsten ook openbaar maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De openbare playlists zijn door alle gebruikers op Spotify te beluisteren. Ben je op zoek naar muziek voor een bepaald moment? Gebruik dan simpelweg de zoekfunctie in Spotify, de resultaten zijn vervolgens eindeloos. Dat is een groot verschil tussen Spotify en Apple Music, want bij laatstgenoemde heb je veel minder afspeellijsten om uit te kiezen. Dit is een groot gemis, zeker als je al langer muzieklijsten van andere gebruikers volgt in Spotify.

4. Podcasts en luisterboeken

Luister je regelmatig podcasts? Ook dan is Spotify de juiste applicatie voor jou. Bij Spotify heb je de keuze uit een groot aantal podcasts, die je op dezelfde plek als je favoriete muziek vindt. Je kunt naar podcasts zoeken of de populairste afleveringen bekijken onder het tabblad ‘Podcasts’ bij Spotify. Apple Music biedt geen podcasts aan, in plaats daarvan heb je een aparte applicatie nodig.

Hetzelfde geldt voor luisterboeken, die vind je ook in Spotify. Gebaseerd op je luisterprofiel raadt Spotify zelfs luisterboeken aan, zodat de kans groter is dat je een bepaald boek bij je past. Apple Music moet het zonder luisterboeken doen, in plaats daarvan moet je de Boeken-app van Apple installeren. Bij Spotify krijg je alle muziek, podcasts en luisterboeken op één plek, terwijl je bij Apple alle onderdelen in verschillende applicaties terugvindt.

5. Aanbevelingen voor nieuwe muziek

Spotify raadt luisterboeken aan gebaseerd op je eerdere luistergedrag, maar dat is nog lang niet alles. Je luisterprofiel wordt ook gebruikt om nieuwe muziek aan te raden. Wil je nieuwe muziek ontdekken? In dat geval heeft Spotify veel voordelen, die Apple Music niet heeft. Zo krijg je bij Spotify iedere week personaliseerde afspeellijsten aangeboden, die gebaseerd zijn op jouw muzieksmaak. Deze zie je terug in lijsten als Discover Weekly en Release Radar.

Zeker als je op zoek bent naar nieuwe muziek zijn dit leuke lijsten om wekelijks te beluisteren. In deze playlists worden nummers getoond, die passen bij muziek die je eerder hebt afgespeeld. Luister je regelmatig naar dezelfde artiesten? Nieuwe muziek van deze artiesten verschijnt ook in deze afspeellijsten, zodat je geen enkel nummer mist. Spotify doet dus veel meer én persoonlijkere aanbevelingen voor nieuwe muziek dan Apple Music.

Meer over Spotify

Spotify heeft veel voordelen, die je mist bij Apple Music. Je krijgt meer persoonlijke aanbevelingen voor nieuwe muziek, hebt de keuze uit veel meer openbare afspeellijsten en ziet een overzicht van je muzikale jaar terug in Spotify Wrapped. Bij Spotify heb je bovendien je favoriete nummers, albums, podcasts én luisterboeken gebundeld in één applicatie, terwijl je bij Apple verschillende apps nodig hebt voor deze onderdelen.

Twijfel je nog voor welke muziekdienst je wilt kiezen? Bij zowel Spotify als Apple Music kun je een gratis proefabonnement afsluiten, zodat je de apps eerst kunt uitproberen. Zeg dit proefabonnement wel op tijd op, want deze wordt na bepaalde tijd automatisch omgezet naar een betaald abonnement. Heb je voor Spotify gekozen en wil je meer weten over de muziekdienst? Bekijk hier meer handige tips voor Spotify: