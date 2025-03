Signal vs WhatsApp: dit zijn de 5 belangrijkste verschillen

Steeds meer gebruikers stappen over van WhatsApp naar Signal. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de apps? Dit moet je weten.

Signal vs WhatsApp

Signal wordt steeds populairder in Nederland en België. De applicatie is een goed alternatief voor WhatsApp, want Signal heeft veel overeenkomsten met die chatdienst. Toch is er ook een aantal belangrijke verschillen tussen de berichtendiensten. Wil je overstappen en ben je benieuwd wat de verschillen tussen de twee apps precies zijn? Wij zetten de vijf belangrijkste verschillen voor je onder elkaar.

1. Bedrijven achter Signal en WhatsApp

Signal en WhatsApp vallen onder twee compleet verschillende bedrijven. Dat is een belangrijk verschil tussen de twee berichtendiensten, want deze organisaties en hebben andere doeleinden. Signal valt onder de Signal Foundation, een non-profitorganisatie zonder winstoogmerk. Deze organisatie draait op donaties en heeft geen belang bij winst. Daardoor zijn jouw gegevens geen bron van inkomsten bij Signal.

Dat is wel anders bij WhatsApp, want die dienst is onderdeel van Meta. Facebook en Instagram vallen onder hetzelfde bedrijf. Meta is een commercieel bedrijf dat wél is gericht op het maken van zoveel mogelijk winst. Dat is het grote verschil tussen Signal en WhatsApp, want laatstgenoemde maakt keuzes in het voordeel van het bedrijf. Bij Signal staan juist de gebruikersbelangen voorop.

2. Privacy en gegevensverzameling

De bedrijven achter Signal en WhatsApp hebben verschillende doeleinden en dat is te zien aan de manier waarop met je gegevens wordt omgegaan. Bij WhatsApp worden je gegevens op grote schaal verzameld. Het gaat hierbij om metadata (data van data), waarbij er informatie over jouw communicatie wordt opgeslagen. De inhoud van je berichten blijven afgeschermd, maar het is wel zichtbaar wie je contactpersonen zijn, wanneer je met wie communiceert, wat je IP-adres is en op welke locatie je bent.

Deze informatie wordt gedeeld met Meta en gebruikt om gerichte advertenties op bijvoorbeeld Facebook en Instagram te verbeteren. Bij Signal is dat heel anders, want daar wordt vrijwel geen metadata van je verzameld. Zo kent Signal je contacten niet en worden je gegevens niet gebruikt voor (gerichte) advertenties. Bij Signal wordt je privacy dus veel beter gewaarborgd dan bij WhatsApp. Nog een voordeel: bij Signal kun je jouw telefoonnummer verbergen, bij WhatsApp is dat niet mogelijk.

3. Broncode (niet) openbaar

Wil je weten wat er precies met jouw data gebeurt? In dat geval zijn er belangrijke verschillen tussen Signal en WhatsApp. Signal is volledig open source, dat betekent dat zowel de applicatie als het encryptieprotocol voor iedereen openbaar zijn. Op die manier kunnen experts controleren wat er gebeurt met jouw data. Zij zien welke data wordt verzameld en op welke manier dat gebeurt. Dat verkleint het risico op ongewenste dataverzameling.

Bij WhatsApp is de broncode van de applicatie juist gesloten. Dat betekent dat onafhankelijke experts niet volledig kunnen controleren wat de app precies doet met jouw data op de achtergrond. Alleen medewerkers van Meta kunnen inzien wat er gebeurt met jouw data. Wil je weten wat er met jouw informatie gebeurt? Dan moet je bij WhatsApp vertrouwen op wat het bedrijf zegt, terwijl Signal wel te controleren is.

4. iPad

WhatsApp is al jaren te gebruiken op de iPhone. Op de iPad is dat een heel ander verhaal, want WhatsApp heeft nog steeds geen speciale applicatie voor de tablet. Je kunt de berichtendienst daardoor niet volledig gebruiken op de iPad. Het is wel mogelijk om de webversie van WhatsApp te gebruiken, maar een aparte applicatie ontbreekt nog. Het lijkt er voorlopig ook niet op dat WhatsApp met een iPad-app komt.

Bij Signal is dat wel anders, want die dienst heeft wél een applicatie ontwikkeld voor de iPad. Deze app werkt vrijwel hetzelfde als op de iPhone, maar uiteraard met meer schermruimte. Je linkt de iPad-versie aan je telefoon en wisselt vervolgens probleemloos tussen je apparaten. Dat is een groot voordeel van Signal, bij WhatsApp blijf je beperkt tot je iPhone. Bij de webversie van WhatsApp ontbreekt nog een aantal functies.

5. Gebruikers

Het belangrijkste onderdeel van een berichtendienst is het aantal actieve gebruikers. WhatsApp heeft wereldwijd maar liefst 2,7 miljard maandelijkse gebruikers. Dat aantal ligt veel lager bij Signal, daar zijn het 40 miljoen maandelijkse gebruikers. Dat is een nadeel voor Signal, want er zijn minder contacten en bedrijven vertegenwoordigd op die app. De kans is klein dat al je vrienden, familie en collega’s al een account hebben op Signal.

Bij WhatsApp is dat wel het geval, waardoor die berichtendienst aantrekkelijker is om te gebruiken. Wil je overstappen naar Signal? Dan is de kans groot dat je WhatsApp (voorlopig) ernaast blijft gebruiken, zodat je ook in contact blijft met alle gebruikers die nog niet zijn overgestapt naar Signal. Het is helaas (nog) niet mogelijk om vanaf een account op WhatsApp berichten te sturen naar een profiel op Signal. Hier leggen we uit hoe je probleemloos overstapt van WhatsApp naar Signal.

Signal vs WhatsApp: conclusie

WhatsApp en Signal beschikken over vrijwel dezelfde functies. Beide diensten zijn gericht op het sturen van tekst-, spraak- of videoberichten naar contacten en zijn gratis te gebruiken. De leesbewijzen, end-to-end verkleuring en spraak- of videogesprekken zien we bij zowel WhatsApp als Signal terug. De features zijn dus hetzelfde, maar achter de applicaties zijn er grote verschillen.

Bij Signal worden je gegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden, terwijl dat bij WhatsApp wel het geval is. Signal is onderdeel van een nonprofit organisatie, waarbij je kunt inzien wat er met je data gebeurt en je privacy gewaarborgd wordt. WhatsApp hoort juist bij Meta, een bedrijf dat gericht is op het maken van zoveel mogelijk winst en daarvoor jouw gegevens gebruikt. Signal heeft zo belangrijke voordelen, maar heeft veel minder gebruikers dan WhatsApp. Dat is de reden dat WhatsApp voorlopig nog populair blijft, totdat het merendeel van je vrienden en familie ook bereikbaar is via Signal.