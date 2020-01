Shift Keyboard € 2,29 Onze score 7

De Apple Watch is bij uitstek geschikt om notificaties op te lezen, maar een reactie schrijven is een heel ander verhaal. De Shift Keyboard-app komt met een oplossing: een volledig toetsenbord waar je snel een bericht op kunt tikken.



Shift Keyboard brengt toetsenbord naar de Watch

Apple is er van overtuigd dat een bericht met je stem dicteren de beste optie is op je Apple Watch, maar hardop in het openbaar tegen je horloge praten is voor velen nog niet voldoende ingeburgerd.

Voor die doelgroep bedacht ontwikkelaar Adam Foot de nieuwe app Shift Keyboard. Deze watchOS-app brengt een volledig toetsenbord naar het kleine schermpje van je Apple Watch, en dat werkt verrassend goed.

Wel zijn er een paar dingen om rekening mee te houden. Zo ondersteunt het toetsenbord niet het Nederlandse woordenboek, waardoor je ook geen Nederlandse woordsuggesties krijgt. Je hebt bovendien minimaal watchOS 6 nodig om de app te draaien.

Deze woordsuggestie-functie kun je dus beter uitschakelen in de instellingen. Ook kun je enkel berichten in de Berichten-app versturen met Shift, wat reageren op een notificatie van WhatsApp, Facebook of andere chat-app onmogelijk maakt.

Verrassend goed voor korte berichtjes

Bij het instellen heb je twee keuzes: Full en Precise. Precise vergroot de toetsen, maar zorgt er daardoor voor dat je moet scrollen met de Digitale Kroon van de Watch om het volledige toetsenbord te gebruiken. Dat is in de praktijk erg onhandig, waardoor wij al snel wisselden naar het Full-toetsenbord.

Dit maakt de letters een stuk priegeliger, maar tijdens het typen maken we verrassend weinig tikfouten. We raden niet aan om lange alinea’s op je pols te gaan zitten typen, maar voor een snelle reactie van een paar woorden is Shift Keyboard zeker geschikt.

Als een toekomstige update ondersteuning voor het Nederlandse woordenboek toe zou voegen, zou de app nog beter werken. Voor nu is het een verrassend bruikbare app voor mensen die iMessage regelmatig gebruiken en een app zoeken om snel te reageren vanaf de Watch.

Op zoek naar meer handige tips voor je Watch? Wist je dat je foto’s met je iPhone vanaf je Apple Watch kunt maken? En met deze tips maak je een oudere Watch weer sneller.