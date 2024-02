Shazam is nu net zo goed op iPhone als op Android (dit is waarom)

Shazam heeft onlangs een flinke update gekregen en nu is de app eindelijk zo goed op iPhone als op Android. Dit is er nieuw!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Shazam is nu net zo goed op iPhone als op Android

Shazam is een van de populairste apps om liedjes te herkennen. Handig als je een liedje in een winkel hoort of bij een video als achtergrondmuziek en je wilt weten wat de titel is. Apple nam Shazam een paar jaar geleden over en de app wordt regelmatig bijgewerkt, maar toch was de versie op Android beter dan de iPhone-app.

Sinds kort is dat niet meer, want Apple heeft Shazam een update gegeven. Met deze update heeft de app ook een nieuwe functie gekregen die voorheen alleen op Android te vinden was. Shazam is daarmee eindelijk net zo goed op de iPhone als op Android.

De functie die Shazam op de iPhone erbij heeft gekregen is het herkennen van muziek terwijl je een koptelefoon draagt of oordopjes in hebt. Wanneer je dan bijvoorbeeld in de trein naar een YouTube-filmpje kijkt en je wilt weten wat voor liedje je hoort, kun je Shazam starten en je krijgt het binnen enkele seconden te weten.

Nieuwe functie Shazam: voor elke koptelefoon of oordopjes

Ook fijn om te weten: het maakt daarbij niet uit welke koptelefoon of oordopjes je gebruikt. Dat kan een bedrade koptelefoon zijn of een die via bluetooth verbonden is met je iPhone. Verder hoef je voor deze functie ook niet per se een koptelefoon of oordopjes van Apple (zoals AirPods) voor te hebben.

Shazam toevoegen aan het bedieningspaneel

Het is overigens wel handig om Shazam eerst even toe te voegen aan het bedieningspaneel van je iPhone als je dat nog niet gedaan hebt. Het bedieningspaneel is het scherm dat je te zien krijgt wanneer je vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag veegt. Op een iPhone met Touch ID veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm.

Om Shazam toe te voegen aan het bedieningspaneel open je eerst de ‘Instellingen’ op je iPhone. Daarna scrol je naar beneden en tik je op ‘Bedieningspaneel’. Scrol naar onderen en tik op het groene bolletje naast de functie ‘Muziekherkenning’.

Liedje herkennen met Shazam (ook met koptelefoon)

Heb je Shazam eenmaal in het bedieningspaneel van je iPhone staan? Dan is het heel makkelijk om een liedje te herkennen (nu ook wanneer je een koptelefoon draagt). Wanneer je de muziek hoort open je het bedieningspaneel en tik je op het Shazam logo (in de afbeelding hierboven is dat het icoontje linksonder). Daarna moet je een paar seconden wachten voordat de app je de naam van het liedje geeft.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer tips voor Shazam

Dat je Shazam kunt gebruiken om te achterhalen welk liedje je hoort, wist je waarschijnlijk al. En de optie om een liedje te herkennen wanneer je een koptelefoon draagt is mooi meegenomen. Maar de populaire muziek-app heeft nog veel meer handige functies. In onderstaand artikel vertellen we wat je er nog meer mee kunt!

Lees meer: iPhone-tips – doe meer met de handige muziek-app Shazam!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.