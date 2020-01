Shadow App Gratis Onze score 8,5

Op iOS heb je een hoop te gamen en ook voor macOS zijn steeds meer games beschikbaar. Toch kan niets tegen het aanbod van Windows op. Shadow laat je elke pc-game naar een iPhone, iPad of Mac streamen. Of dat werkt, lees je in onze Shadow review.

Shadow review: pc-games op je iPhone en Mac

De tijd van games streamen is officieel aangebroken. Steeds meer bedrijven komen met hun eigen dienst, zodat gamers geen dure hardware meer hoeven aan te schaffen. Google is met Stadia nu de meest in het oog springende partij, maar Microsoft is ook druk bezig, Amazon heeft plannen en GeForce streamt er op los. Een interessante nieuwe partij is Shadow.

Hoewel Shadow je net als de andere diensten games laat streamen, pakt dit bedrijf het net wat anders aan. In plaats van losse games stream je een complete Windows-pc. Daardoor kun je letterlijk elke pc-game die bestaat streamen naar je iPhone, iPad of Mac. Dat is interessant, want het game-aanbod voor Mac valt nog vies tegen en het is ideaal als je meer dan smartphonegames wil spelen op je iPhone.

Werkt dat?

Je moet het echt zien als een Windows-scherm op je iPhone, iPad of Mac die je gebruikt zoals elke pc met Windows. Je downloadt bijvoorbeeld gamewinkel Steam of de Epic Games Store, logt in en je downloadt de games uit je eigen bibliotheek. Die kun je spelen via de besturing van je apparaat of met een virtuele controller. Voor de beste ervaring sluit je natuurlijk een normale controller aan.

Dat werkt verrassend goed. Omdat je een complete pc streamt gaat het niet zo snel als bijvoorbeeld Google Stadia. De computer moet eerst opstarten en games dien je eerst te downloaden. Ook moeten wel eens updates worden geïnstalleerd. Het spelen van games gaat echter zonder problemen.

Natuurlijk is er wel wat input lag merkbaar en soms een stottering, maar grotendeels voelt het net als gamen op een normale pc. Blijf je last houden, dan heb je middelen om de bandbreedte die de app in beslag neemt wat naar beneden bij te stellen, of bijvoorbeeld de framerate en de resolutie te verlagen (enkel op de desktopversie).

Ruimte en prijs

Omdat je programma’s en games wel eerst moet downloaden, heb je opslagruimte nodig. Daar ligt een groot nadeel van Shadow. In de goedkoopste versie krijg je namelijk maar 256GB opslagruimte. Dat is net goed voor een paar programma’s en games. Als je extra betaalt krijg je wel meer, maar de prijzen zijn niet mals.

De goedkoopste editie is op dit moment 14,99 euro per maand, met full hd-resolutie, een GTX 1080 of gelijkwaardige videokaart, 12GB werkgeheugen en dus 256GB opslagruimte (die uitbreidbaar is).

Wil je voor 4K-resolutie gaan met videokaarttechnologie Ray Tracing ingeschakeld, een RTX 2080 of gelijkwaardige videokaart, 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte, dan betaal je het dubbele met 29,99 euro per maand. Voor 49,99 euro per maand zit er nog een sterkere videokaart in de computer, met daarnaast 32GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte. Deze duurdere opties zijn vanaf april dit jaar verkrijgbaar.

Veiligheid

Mocht er nu een alarmbelletje in je hoofd gaan rinkelen of het gebruiken van een cloud pc van een nog nieuwe partij wel slim is? Dan geven we je geen ongelijk. Shadow belooft echter dat niemand toegang heeft tot de Windows-omgeving behalve jij. Shadow controleert wel de temperatuur van de hardware.

Conclusie Shadow review

Als je graag pc-games wil spelen op je Mac, iPhone of iPad, dan is Shadow een uitstekende dienst. Het streamen van een complete pc met Windows werkt verrassend goed. De prijs voor de beste ervaring is echter niet mals, maar als het je niet te doen is om de beste kwaliteit en je het niet erg vindt om maar een paar games tegelijk geïnstalleerd te hebben staan, dan kom je met de goedkoopste editie al een heel eind.

Shadow downloaden

