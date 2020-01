Scroll: A better internet Gratis

Met Scroll kun je artikelen van websites zonder advertenties lezen. De app verwijdert reclames op een legale manier en kost ongeveer 4,50 euro per maand. Er doen ruim 300 websites mee, maar Nederlandse partijen ontbreken vooralsnog.



Zo werkt Scroll

“Dankzij Scroll worden gebruikers niet lastiggevallen door irritante reclames zonder dat journalisten ontslagen worden”, zo luidt de slogan van de nieuwe app. Momenteel bestaat het aanbod uit ruim 300 (voornamelijk) Amerikaanse websites, zoals The Atlantic, Business Insider en Vox. Door maandelijks 5 dollar te betalen (ongeveer 4,50 euro) verdwijnen reclames op deze sites als sneeuw voor de zon.

De dienst is beschikbaar voor iPhone, iPad en Mac. Nadat je de apps één keer hebt ingesteld, heb je er verder geen omkijken meer naar. Men heeft ook integraties met social media-apps als Facebook en Twitter. Wanneer je een artikel van een deelnemende website via deze apps opent, worden de advertenties achterwege gelaten.

Ongeveer 70 procent van het bedrag wat jij aan de abonnementsdienst geeft wordt afgestaan aan de deelnemende websites. Men gebruikt hierbij een verdeelsleutel op basis van tijd. De omzet wordt dus naar ratio verdeeld. Wanneer jij vooral artikelen van The Atlantic leest en slechts af en toe een BuzzFeed-stuk aanklikt, krijgt eerstgenoemde dus meer geld.

Geen abonnementsvervanger

Het is geen vervanger van eventuele abonnementen die de deelnemende partijen aanbieden. De app haalt enkel de advertenties weg wanneer je artikelen via de browser, zoals Safari, leest. Stukken die momenteel achter een betaalmuur zitten, kun je dus niet ineens lezen.

Je kunt de dienst 30 dagen gratis uitproberen. Hierna kost het 5 dollar per maand. Je kunt met creditcard of Apple Pay betalen. Wanneer je er snel bij bent, krijg je de eerste 6 maanden 50 procent korting op dit maandelijkse bedrag. Het is niet bekend of er in de toekomst Nederlandse partijen aan het abonnement worden toegevoegd.

