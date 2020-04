Of je nu een informatieve blog wil maken of een compleet boek: een degelijke schrijf-app kan je hierbij helpen. Ook wanneer je even geen inspiratie hebt schiet je iPhone te hulp. Deze vier apps zijn ideaal voor schrijvers.



De beste schrijf-apps voor iOS

Schrijven is een fantastische uitlaatklep voor velen. Dat gezegd hebbende is het soms ook ronduit frustrerend. Van eindeloos puzzelen met zinnen, hele lappen tekst schrappen tot aan het verzinnen van een heldere verhaallijn: goed schrijven is makkelijker gezegd dan gedaan. Hopelijk kunnen deze vier apps je een duwtje in de rug geven.

1. Medium

Medium is een app en website die om verhalen draait. Naast het lezen van artikelen kun je ook zelf bijdragen. Het fijne aan Medium is dat je na het aanmaken van een account direct kunt beginnen met publiceren. Het is helemaal aan jou waar je over wil schrijven. Ook de vorm ligt niet vast.

Je kunt op Medium bijvoorbeeld een uitgebreid opiniestuk plaatsen, een interview publiceren maar ook een kort gedichtje online zetten. Naast een schrijf-app in de breedste zin van het woord is Medium ook een sociaal netwerk. Vrijwel ieder genre heeft een actieve gemeenschap achter zich. Leden voorzien elkaar van waardevolle feedback.

Op Medium lees je vooral Engelstalige artikelen. Er staan ook Nederlandse stukken op, maar het aanbod is beduidend minder. Dit biedt echter ook kansen, want dankzij het gebrek aan concurrentie valt jouw stuk eerder op. Via Medium kun je overigens ook geld verdienen met schrijven, al moet je daarvoor wel Engelse artikelen tikken.

Medium A Medium Corporation 9,4 (1803 reviews) Gratis via App Store

2. Scrivener

Ben je van plan om een compleet boek te schrijven? Dan is Scrivener een goede schrijf-app. Deze applicatie is een stuk uitgebreider dan Medium en heeft alles in huis om een degelijk manuscript op papier te krijgen. Scrivener wordt onder meer gebruikt door professioneel schrijvers, academici en scenaristen.

De zeer complete schrijf-app laat je onder meer hoofdstukken aanmaken, makkelijk afbeeldingen toevoegen en kan zelfs personages onthouden. Ook fijn is dat Scrivener rekening houdt met jouw werkwijze, of je nu liever een nauwkeurig uiteengezet concept uitwerkt of ‘gewoon’ begint met typen. Je kunt bijvoorbeeld simpel stukken tekst verplaatsen: ideaal voor wanneer je ineens inspiratie hebt.

Een boek schrijven doe je echter waarschijnlijk niet compleet via een app. Scrivener is gelukkig ook beschikbaar voor macOS. Dit is dan ook direct een nadeel van Scrivener als schrijf-app: het programma is eigenlijk te uitgebreid om alleen op een telefoon te gebruiken. Je kunt de app 30 dagen gratis proberen, daarna moet je de portemonnee trekken.

Scrivener Literature & Latte 9,2 (48 reviews) € 21,99 via App Store

3. The Brainstormer

The Brainstormer is een schrijf-app voor tijdens het tikken. Iedereen loopt weleens tegen een writer’s block aan, en deze applicatie probeert je op zo’n moment originele invalshoeken voor te schotelen.

The Brainstormer doet dit op een fraaie manier, want je moet aan drie verschillende wielen een draai geven: plot, thema en locatie. Vervolgens geeft de app je leuke combinaties om het verhaal weer op gang te brengen. Jammer genoeg is de app alleen in het Engels verkrijgbaar.

The Brainstormer Tapnik 4 (1 reviews) € 2,29 via App Store

4. Wattpad

Wattpad is net als Medium een schrijf-app om je verhaal te publiceren, maar dan in boekvorm. De app reikt jou de middelen aan om je eigen boek te schrijven, redigeren en vervolgens te publiceren. De makers organiseren daarnaast leuke evenementen voor de actieve gemeenschap, zoals WattCon. Deze conferentie voor aanstormende schrijvers vindt jammer genoeg alleen in Amerika plaats.

Wel kun je via internet contact leggen met andere schrijvers en je bij de Wattpad-gemeenschap aansluiten. Inmiddels heeft de schrijf-app diverse succesverhalen voortgebracht. Bekende Wattpad-auteurs als Nikki Kelly en Anna Todd hebben via de app/website een deal bij een uitgeverij getekend.

Wattpad Wattpad Corp 9,2 (7443 reviews) Gratis via App Store

