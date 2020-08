Je wilt er waarschijnlijk nog niet aan geloven, maar de scholen zijn weer begonnen. Begin je jaar goed met onze selectie met beste school-apps voor je iPhone, iPad en Mac.



De beste school-apps voor iPhone, iPad en Mac

Je iPhone, iPad of Mac(Book) is je beste vriend als het op studeren aankomt, al moet je hier wel de juiste apps voor installeren. De App Store staat vol met zogenaamde ‘studie-apps’, maar slechts een aantal zijn de moeite van het installeren waard. Zet onderstaande school-apps op je iOS-apparaat en je bent er zeker van dat je klaar bent om je grijze massa weer een jaar lang aan het werk te zetten.

1. Microsoft OneNote

Als je van plan bent om alle notities van je vakken in één app te verzamelen, dan is Microsoft OneNote wat ons betreft de beste keus. De app is gratis te gebruiken en synchroniseert je notities op je iPhone, iPad, Mac en Windows-apparaten. Zo kun je tijdens een college op je iPad snel iets noteren om het daarna thuis op je gemakje nog eens na te lezen op je Mac.

In OneNote maak je verschillende tabbladen aan, zodat de app ook overzichtelijk blijft als je er meerdere vakken in verwerkt. Daardoor verandert OneNote in een soort digitale multomap, die op ieder apparaat te raadplegen is. Bovendien zijn de opties tijdens het maken van notities te vergelijken met de opties die je hebt in Word, wat voor de meeste mensen meer dan genoeg is.

Microsoft OneNote Microsoft Corporation 9 (28382 reviews) Gratis via App Store

2. Things 3

Takenlijst-apps zijn er in alle soorten en maten, maar als je echt een app wil waar je heel je studie van kan genieten, dan is het Things 3. Deze (prijzige) app is de taken-app der taken-apps. Met een overzichtelijk design, slimme integraties in de iOS-kalender, synchronisatie en indeling kun je hier al je to do’s in kwijt. Ongeacht of ze voor nu relevant zijn of dat je ze ooit nog een keer wil doen. Het enige obstakel is de hoge prijs, en het feit dat je de app los moet kopen op zowel de iPad, iPhone en Mac.

Things 3 Cultured Code GmbH & Co. KG 9,4 (1027 reviews) € 10,99 via App Store

3. Scannable

Steeds meer studies zijn volledig digitaal, maar de kans is groot dat je vroeg of laat toch een geprint papiertje tegenkomt dat je moet bewaren. Bespaar jezelf de moeite om deze in je tas te proppen en scan deze in met Scannable. De gratis app herkent het papier en scant deze vervolgens automatisch in, waarna de leesbaarheid ervan verbeterd wordt. Zo heb je het formulier altijd op zak en is het niet erg dat er een kreuk/scheur in het blad komt.

Evernote Scannable Evernote 9,4 (21506 reviews) Gratis via App Store

4. iA Writer

In onze Oogappels-rubriek bespraken we al dat iA Writer wat ons betreft de ultieme app is om geconcentreerd een tekst uit te werken. De app heeft een minimalistisch design, zodat je niet afgeleid wordt. Daarnaast wordt alles gesynchroniseerd met de cloud, waardoor je automatisch toegang hebt tot al je documenten op je iPhone, iPad en Mac. De donkere modus geeft bovendien rust aan je ogen als je in het holst van de nacht nog aan je essay moet werken. Leuk detail: alle artikelen op iPhoned schrijft de hele redactie eerst in iA Writer.

iA Writer Information Architects GmbH 8,8 (55 reviews) € 32,99 via App Store

5. Google Keep

Je notities op een overzichtelijke manier bewaren is een hele opgave, zeker als je foto’s, takenlijsten en snelle schrijfsels moet bundelen. Google Keep schept orde in deze chaos met een overzichtelijke app waarin je al deze verschillende soorten notities kunt opslaan.

Een handige bijkomstigheid is dat je verschillende mensen aan een notitie kunt koppelen, zodat je tegelijk aan hetzelfde document werkt. Handig voor een takenlijst waarin ieder groepslid afzonderlijk kan afvinken welke delen van het project al volbracht zijn. Deze info wordt vervolgens automatisch gesynchroniseerd op de iPhones van alle andere leden.

Google Keep - Notities/lijsten Google LLC 6,8 (97 reviews) Gratis via App Store

6. Photomath

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: een app die alle rekensommen voor jou oplost. Photomath bewijst dat het kan: richt simpelweg je iPhone op een bladzijde met rekensommen en de app geeft je automatisch de correcte uitkomst. De app heeft moeite met het lezen van handschriften, dus in dat geval zul je het toetsenbord moeten gebruiken. Voor digitale of geprinte rekensommen werkt de app echter uitstekend en erg snel. Je zult er weinig van leren als je hier al je huiswerk mee maakt, maar als noodmiddel is dit geen overbodige luxe.

Photomath Photomath, Inc. 9,4 (2900 reviews) Gratis via App Store

7. iStudiez Pro

Een van de populairste school-apps is al jaren iStudiez Pro. De app heeft zo’n beetje alles in huis wat je van een moderne agenda mag verwachten. Je kunt gemakkelijk je gegevens van Apples Kalender- of Google Agenda importeren, en heeft daarnaast cijferlijsten, overzichten voor leraren en lessen en meer. Er is ook een handige Apple Watch-app aanwezig, zodat je met een blik op je pols weet waar je heen moet en welke afspraken je hebt staan.

iStudiez Pro Legendary Planner iStudiez Team 8,6 (7 reviews) Gratis via App Store

8. Sleep Cycle

Een goede nachtrust is belangrijk als je jezelf wil concentreren, en precies daar helpt Sleep Cycle een handje bij. De app analyseert je slaap op basis van je beweging en geluid en beoordeelt iedere ochtend je slaapkwaliteit. Zo weet je na een tijdje op welke dagen van de week je het actiefst bent, en wanneer het misschien slim is om een paar uur eerder naar bed te gaan. Bovendien heeft Sleep Cycle een slimme wekker, die je op het beste moment wakker maakt.

Sleep Cycle - Sleep Tracker Sleep Cycle AB 9 (24331 reviews) Gratis via App Store

9. Google Drive

Google Drive is een ideaal hulpmiddel als je met een groep aan een project werkt. Je documenten kun je er gemakkelijk naar uploaden, zodat je er op ieder apparaat bij kunt. Zelfs als je in je eentje aan bestanden werkt, is dit een handige manier om er zeker van te zijn dat je essays en andere documenten veilig opgeslagen zijn. Zo heb je altijd een back-up als er iets misgaat met je MacBook of iPad.

Google Drive - online bestands Google LLC 9 (87636 reviews) Gratis via App Store

10. Forest

Als je moeite hebt met concentreren moet je Forest eens proberen. Deze app koppelt een spelelement aan je studiesessies, zodat je (hopelijk) langer geconcentreerd aan de slag blijft gaan. Iedere keer als je begint met studeren plant je een boom, die blijft groeien tot je je iPhone weer oppakt. Zo leg je na verloop van tijd een heel bos aan met kleinere en (hopelijk ook) grotere bomen, terwijl je in een tabel kunt zien hoe geconcentreerd je de afgelopen tijd te werk bent gegaan.

Forest - Stay focused SEEKRTECH CO., LTD. 9,4 (1958 reviews) € 2,29 via App Store

11. Spark Mail

Met alle mails van docenten, medestudenten en administratie van je studie is het niet de vraag of maar wanneer je mailbox gaat uitpuilen van de berichten. Wees dit rommeltje in je inbox voor en stap over op Spark Mail. Deze slimme mail-app maakt het gemakkelijk om je inbox opgeruimd te houden, zodat alleen de dingen die voor jou belangrijk zijn ook jouw aandacht opeisen. De app ondersteunt nagenoeg alle populaire maildiensten, zodat het weinig moeite kost om je account over te zetten naar Spark.

Spark Mail - Email by Readdle Readdle Inc. 9,2 (3249 reviews) Gratis via App Store

12. Google Presentaties

Een mooie presentatie in elkaar zetten kan met tal van apps, maar geen enkele is zo gemakkelijk en breed beschikbaar als Google Presentaties. Ongeacht welke computer, tablet of smartphone je gebruikt, even inloggen of een link openen is genoeg om je presentatie te beginnen. Daarnaast is Google Presentaties volledig gratis, zijn de functies uitgebreid en kun je samenwerken met anderen.

Google Presentaties Google LLC 9 (2444 reviews) Gratis via App Store

13. AudioNote 2

Kom je er tijdens het leren achter dat je niets meer begrijpt van de aantekeningen die je hebt gemaakt tijdens een hoorcollege of les? AudioNote 2 combineert audio-opnames en notities op een slimme manier, zodat je nooit meer radeloos naar je krabbels uit de les staart. Neem bijvoorbeeld je hoorcollege op, terwijl je bij de uitleg van de docent aanvullende notities maakt.

De opname past zich automatisch aan de grootte van de ruimte aan en filtert achtergrondgeluid eruit. In de notities kun je woorden met kleuren highlighten of bulletpoints toevoegen. Wiskundeles? Ook tekenen en vaste vormen als driehoeken plaatsen is mogelijk.

AudioNote 2 - Voice Recorder Luminant Software, Inc 7,6 (9 reviews) Gratis via App Store

Lees ook onze andere Back to School-artikelen

