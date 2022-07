Drukte op Schiphol: 3 handige apps om de lange rijen te ontwijken

De drukte op Schiphol is extreem, waardoor die leuke vakantiereis ineens flink frustrerend kan zijn. Met deze 3 apps voor je iPhone ga je voorbereid op stap.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Drukte op Schiphol? Met deze apps overleef je het

Het is schreeuwend druk op Schiphol. Dat is erg vervelend, omdat veel mensen hierdoor uren moeten wachten of zelfs hun vlucht missen. Gelukkig zijn er een paar apps waarmee je jouw reisfrustratie kunt beperken. iPhoned zet ze in dit artikel voor je op een rijtje.

1. Schiphol Amsterdam Airport

De officiële app van Schiphol is essentieel om je vliegreis zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je houdt hiermee gemakkelijk de drukte in de gaten. Ook zie je precies hoe laat je aanwezig moet zijn, maar ook de exacte vertrekhal, check-in-balie en gate die je moet hebben voor je reis. En met de ingebouwde plattegrond kun je van tevoren opzoeken waar je precies moet zijn, zodat je doelgericht kunt lopen.

Met de tijdlijn (links) zie je precies hoe je uren op Schiphol eruitzien.

Ook handig: als je notificaties inschakelt wanneer je de app voor het eerst opent op je iPhone, word je automatisch op de hoogte gehouden als er iets rondom je vlucht verandert. Én je kunt in de app een kortingsbon van 5 euro krijgen, die je op Schiphol kunt spenderen – wanneer je eindelijk door de beveiliging bent, tenminste.

Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Amsterdam Airport 8,6 (861 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. NS

Het advies is om naar de luchthaven te reizen met de trein, in plaats van met de auto. Daarom is ook de NS-app van belang voor je reis. Voer van tevoren je reis in, en houd eventuele wijzigingen bij met de ingebouwde notificaties. Je ziet ook direct welke treinen extra druk zijn, zodat je die kunt vermijden. Zo heb je genoeg ruimte voor je koffer!

Met de NS-app zie je in een oogopslag welke treinen je moet vermijden.

Een tip van ons: tik je bij het weergeven van een treinrit op ‘Meer’, dan kun je alvast zien aan welke kant je uit moet stappen. Zo ben je de eerste die het sprintje naar de rolband aflegt. Dit is met name handig als je weet dat de drukte op Schiphol of in de trein op dat moment piekt.

NS NS Reizigers B.V. 9 (27.398 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Google Maps

In Google Maps wordt live bijgehouden hoe druk het is op bepaalde locaties – waaronder Schiphol. Dit doet de app aan de hand van de telefoons van gebruikers, waardoor Google kan zien of het aantal mensen boven of onder het gemiddelde ligt voor die dag en die tijd.

De live drukte van Google Maps wordt constant bijgewerkt.

Je bekijkt de drukte op Schiphol in Google Maps door in de app te zoeken naar Schiphol, het resultaat omhoog te slepen, en dan door te scrollen. Je kunt ook de verwachte drukte zien per dag, zodat je weet hoe laat je er in ieder geval níét wil zijn. Dit doe je door te tikken op de dag achter ‘Populaire tijden’ en een andere dag te selecteren.

Google Maps Google LLC 9,2 (171.978 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste handige apps voor de iPhone? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: