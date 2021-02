De Ijsmeester-app toont waar je veilig op natuurijs kunt schaatsen

Met temperaturen diep onder nul en een met sneeuw bedekt landschap gaat het weer kriebelen bij schaatsliefhebbers. Met deze app check je waar je wel en niet op natuurijs kunt schaatsen.

Schaatsen op natuurijs: check het met deze app

Nu er veel schaatsbanen nog gesloten zijn, zoeken steeds meer schaatsliefhebbers het natuurijs op. Als het lang genoeg gevroren heeft is dat een veilig alternatief, mits je weet waar je wel en niet moet zijn.

Daarbij komt de app Ijsmeester goed van pas. De gratis iOS-applicatie kijkt op basis van jouw locatie waar het dichtstbijzijnde natuurijs zich bevindt. Een enthousiaste groep gebruikers geeft zelf meldingen door als ze schaatsbaar ijs tegenkomen.

Hierbij wordt kritisch gekeken naar het aantal meldingen. Zo zal een bevroren plas water bij een paar meldingen een rood icoontje krijgen. Dan is het nog steeds raadzaam om erg voorzichtig te zijn op het ijs. Zodra het aantal meldingen over dezelfde locatie toenemen, verandert de kleur uiteindelijk in een groen icoontje.

Omdat er op die locatie zoveel meldingen zijn binnengekomen, is het een stuk zekerder dat het ijs daar dik genoeg is om veilig op te schaatsen.

Zelf natuurijs melden via de app

Uiteraard kun je ook zelf een melding maken als je natuurijs tegenkomt. Met een druk op de knop geef je een melding door en wordt er een pin op de kaart gezet. Je kunt de naam van de locatie toevoegen, aangeven hoe dik het ijs is in centimeters en om wat voor soort schaatsijs het gaat.

Sta je bijvoorbeeld bij een meer, ondergelopen weiland of ven. Tot slot kun je een omschrijving toevoegen met extra informatie. Dat is handig, want zo kun je steeds zien of mensen het ijs wel of niet veilig genoeg vinden. De Schaatsmeester-app is gratis te downloaden in de App Store via onderstaande link.