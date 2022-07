Scan Thing: deze app laat je de tofste iOS 16-functie nu al gebruiken!

Met de app Scan Thing kun je een toffe iOS 16-functie nu al gebruiken op je iPhone. Je kunt dan net als in iOS 16 het onderwerp van een foto eenvoudig losknippen van de achtergrond. iPhoned laat zien hoe je dat doet.

Scan Thing: laat je de tofste iOS 16-functie gebruiken

Het is misschien een van de tofste nieuwe functies in de iOS-update: een foto vrijstaand maken. In iOS 16 wordt het veel eenvoudiger om een foto uit te snijden en en vrijstaand te maken. Helaas verschijnt deze update eind dit najaar (ergens half september 2022) op je iPhone.

Scan Thing: Scan Anything Weebly, Inc. 9,2 (34 reviews) Gratis via App Store via App Store

Toch hoef je niet te wachten om deze iOS 16-functie nu al te gebruiken. De app Scan Thing kan het namelijk al. Normaal heb je apps als Photoshop of Pixelmater nodig om afbeeldingen uit te snijden. Vooral bij complexe onderwerpen is het ontzettend moeilijk om een foto vrijstaand te maken.

Op een iPhone met iOS 16 gaat het een stuk makkelijker. Je hoeft alleen op het onderwerp te drukken en deze verschijnt dan automatisch als een soort sticker op je scherm.

Er is inmiddels een publieke bèta van iOS 16 die iedereen kan installeren, maar daar zitten nog softwarefouten in. Maar als je deze functie toch nu wilt gebruiken, dan hebben we een andere oplossing voor je.

Foto’s vrijstaand maken met de app Scan Thing

De app ‘Scan Thing’ maakt het namelijk nu al mogelijk. Je tikt in deze app op het onderwerp en vervolgens wordt het onderwerp vrijstaand gemaakt. Daarnaast bootst de app ook de functie Livetekst na. Hiermee kan je tekst van een foto kopiëren.

Je hoeft niet eens ter plekke een foto te maken. Scan Thing werkt (net als bij de iOS 16-functie) ook met foto’s die je al eerder genomen hebt. Het verbaast ons echter hoe snel deze app de berekeningen voltooid. Als je met de middelste optie ‘objects’ een foto maakt, zie je binnen één seconde het object op je scherm verschijnen.

Vervolgens kan je het onderwerp van je foto opslaan als sticker (tik op ‘Save’). Vooraf kan je overigens de uitsnede nog spiegelen of automatisch rechtzetten. Als de afbeelding is opgeslagen verstuur je hem via je favoriete app naar je vrienden.

Omzeil de beperkingen

Je mag met deze app 12 keer gratis scannen. Als je meer wilt inscannen of verstickeren dien je 5 euro te betalen. Wil je dat niet, dan hebben we nog een tip: installeer de app opnieuw, want op deze manier krijg je opnieuw 12 gratis scans.

