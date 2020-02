Ben je Safari beu, of wil je gewoon eens wat anders proberen? Dat kan! Er zijn meer dan genoeg goede browsers beschikbaar voor iOS. Deze vijf Safari-alternatieven kun je met een gerust hart uitproberen.



Safari-alternatieven voor iPhone

Er zijn een hele hoop browsers voor iOS. In onderstaande lijst hebben we de krenten uit de pap gehaald. Deze browsers zijn noemenswaardig vanwege speciale functies, populariteit of omdat ze op een andere manier opvallen. Tik op één van onderstaande links om direct meer over één van de Safari-alternatieven te lezen.

1. Google Chrome

Google Chrome is over de gehele linie de populairste internetbrowser, maar moet op iOS zijn meerdere erkennen in Safari. Desalniettemin is de browser van Google een uitstekend alternatief. Vooral de synchronisatiefunctie is fijn. Nadat je bent aangemeld, kun je bijvoorbeeld direct je bladwijzers en geschiedenis van andere apparaten inzien waarop jouw Google-account actief is.

Verder vult de homepagina van Chrome zich automatisch met websites die je vaak bezoekt en linkjes die je mogelijk interessant vindt. Tot slot zorgt de databesparingsmodus ervoor dat webpagina’s minder groot zijn. Een nadeel van Chrome is dat de dienst pas echt lekker werkt wanneer je ook andere Google-producten gebruikt. Doe je dit niet, dan is het een vrij kale browser.

Chrome - webbrowser van Google Google LLC 7 (79 reviews) Gratis via App Store

2. Firefox Focus

Firefox Focus is een experimentele app van de makers van Firefox, een bekende naam in de browserwereld. De applicatie klopt zich op de borst vanwege haar strakke privacybeleid. In Firefox Focus staat de incognitomodus bijvoorbeeld altijd aan. Dit betekent dat je niet wordt gevolgd door adverteerders, databedrijven en andere schimmige figuren.

Dit is niet alleen goed voor je privacy, maar het blokkeren van al deze ongewenste zaken levert ook een snelheidswinst op. Volgens de makers is Firefox Focus daardoor één van de snelste Safari-alternatieven. Wel kan de browser enigszins kaal aanvoelen, omdat het behoorlijk basic is.

Firefox Focus: Privacy browser Mozilla 9 (266 reviews) Gratis via App Store

3. Opera Touch

Is je iPhone eigenlijk te groot voor je handen? Dan moet je bij Opera Touch zijn. Deze browser is gemaakt door de mensen achter Opera, net als Firefox een bekende browser. Touch is gemaakt vanuit de gedachte om de app te kunnen bedienen op een grote telefoon zonder homeknop, zoals de iPhone 11 of iPhone 11 Pro.

Centraal in Opera Touch staat de virtuele knop aan de onderkant van het scherm. Deze gebruik je om een nieuw tabblad te openen, een venster terug te gaan of om op de pagina naar tekst te zoeken. Het fijne aan deze werking is dat je maar één vinger nodig hebt om te browsen. Ook kun je dankzij Flow interessante linkjes doorsturen naar Opera op je Mac.

Opera Touch web browser Opera Software AS 9 (82 reviews) Gratis via App Store

4. Brave

Aan ambities ontbreekt het nieuwkomer Brave niet. De app wil niet alleen de wereld van browsen veranderen, maar ook de journalistiek ondersteunen. Enerzijds biedt Brave alle opties die je van een privacybewuste browser mag verwachten. Trackers worden bijvoorbeeld standaard geblokkeerd, pop-ups zijn verleden tijd en ook advertenties worden de das omgedaan.

Anderzijds wil Brave een nieuw verdienmodel voor websites maken. De browser verdeelt het geld dat gebruikers maandelijks overmaken namelijk naar ratio onder bezochte websites. Op die manier worden sites die jij vaak bezoekt juist gecompenseerd. Het betaalsysteem moet in Nederland nog wel volwassen worden, waardoor Brave voorlopig waarschijnlijk één van de minder bekende Safari-alternatieven blijft.

Brave Private Web Browser Brave Software 9 (7 reviews) Gratis via App Store

5. Microsoft Edge

Bij een lijst van Safari-alternatieven mag ook Edge niet ontbreken. Microsoft’s browser was jarenlang een lachertje, maar is inmiddels uitgegroeid tot een verrassend veelzijdige browser. Deze kracht zit ‘m vooral in de compleetheid. Microsoft Edge is bijvoorbeeld niet alleen snel, maar blokkeert ook standaard trackers. Dit komt je privacy ten goede.

Daarnaast beschikt Microsoft Edge over een ingebouwde adblocker, zodat je geen advertenties onder ogen krijgt. Ook synchroniseert de browser naadloos met Edge op je Mac (of Windows-computer) zodat je altijd en overal bij je gegevens kunt. Een mogelijk minpunt is het design: het ontwerp voelt behoorlijk Microsoft-achtig aan, en dat moet net je smaak zijn.