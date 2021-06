RuneScape Mobile nu beschikbaar voor iPhone en iPad

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar de iconische pc-game RuneScape is vanaf nu speelbaar op de iPhone en iPad. Zo ga je aan de slag met RuneScape Mobile.

RuneScape Mobile vanaf nu verkrijgbaar

Fabrikant Jagex heeft de mobiele versie van RuneScape uitgebracht. RuneScape Mobile is helemaal geoptimaliseerd om te spelen op relatief kleine schermen van smartphones en tablets. De mobiele versie van RuneScape is vanaf nu gratis te downloaden.

Een grote verrassing is de uitkomst niet. Jagex kondigde de game al in 2018 aan en inmiddels hebben bijna 2 miljoen zich ingeschreven voor de wachtlijst.

Speel je RuneScape al op de computer? Dan kun je direct verder spelen op je iPhone of iPad. De game synchroniseert je persoonlijke gegevens op de achtergrond, waardoor het niet uitmaakt vanaf welk platform (computer, telefoon of tablet) je inlogt op je account.

Alle verhaallijnen, spelwerelden, opdrachten, personages en andere dingen die in de computerversie van het spel zitten, zijn ook aanwezig in de smartphone- en tableteditie.

De game is gratis te spelen, maar om alle mogelijkheden te ontgrendelen moet je RuneScape Premium nemen. Dit betaalde abonnement kost 9,49 euro per maand, maar je kunt het 7 dagen gratis uitproberen.

Comeback van een iconische game

RuneScape was rond 2010 heel populair onder pc-gamers. In het spel maak je een personage aan, waarna je deze sterker kunt maken door ervaringspunten te scoren. Deze verdien je door computergestuurde vijanden te verslaan, maar je kunt de zogeheten XP-punten ook verdienen door het op te nemen tegen menselijke tegenstanders.

Het spel is opgebouwd uit verschillende middeleeuwse fantasiewerelden. Je speelt de game samen met andere spelers, die allemaal in dezelfde werelden rondlopen en waarmee je bijvoorbeeld kunt chatten, spullen ruilen of vechten. Je kunt de game op je iPhone of iPad downloaden door op de oranje knop hieronder te drukken.