Rocket League Sideswipe is beschikbaar: met deze tips ga je zeker winnen

Het heeft eventjes geduurd, maar er is nu ook een échte Rocket League-game beschikbaar op je iPhone. Met Rocket League Sideswipe komt de verslavende mix van voetbal (of basketbal) en auto’s ook op je mobiel. Maar wat is Rocket League Sideswipe en hoe speel je het? Dat vertelt iPhoned je!

Rocket League Sideswipe op iPhone

De game Rocket League is al jaren razend populair op PC en consoles. Er is zelfs een tijd een Mac-versie geweest, maar daarvoor werd de ondersteuning helaas stopgezet. Nu is er Rocket League Sideswipe, een speciale versie van de game voor je iPhone.

Rocket League Sideswipe op de iPhone is een ietwat aangepaste versie van zijn oudere broer. Zo heb je in deze versie maximaal teams van twee personen en speel je de game vanuit een zij-aanzicht. De gameplay is verder hetzelfde gebleven, want je moet nog steeds proberen om de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. Je hebt daarbij de keuze uit een potje voetbal of basketbal.

Dat klinkt makkelijk, ware het niet dat het best lastig is om met de kleine rondstuiterende autootjes de bal te raken. Dat dit voor chaotische (en vaak hilarische) taferelen zorgt, is meteen de reden waarom deze gameserie zo populair is.

Dat de game een zij-aanzicht gebruikt komt zeker ten goede voor de besturing. Het is nu makkelijker om je richting de bal te bewegen. Je hebt daarnaast nog steeds een boostknop (om extra snel te rijden) en je kunt een dubbele sprong maken.

Rocket League Sideswipe: 4 tips om beter te worden

Rocket League Sideswipe is leuk, chaotisch en behoorlijk lastig. Natuurlijk is het leuk om ook wel eens te winnen. Daarom hebben we nog een paar tips voor je waarmee je in ieder geval meer kans maakt om te scoren!

1. Neem soms wat afstand

Dat Rocket League Sideswipe behoorlijk chaotisch kan zijn staat buiten kijf. Daarom is het soms beter om eventjes de ruimte te nemen en te wachten om te zien waar de bal heen gaat. Het is dan makkelijker om je sprong en boost te timen. Vaak worden de goals in Rocket League behoorlijk spontaan gemaakt door iemand die buiten het strijdgewoel stond.

2. Gebruik de dubbelsprong om de bal te raken

Om de bal een goede tik te geven, moet je proberen om de bal te raken tijdens de tweede sprong (je hebt immers een dubbelsprong). Hiermee is het zelfs mogelijk om de bal over het hele veld te tikken. Let wel op dat de bal in Rocket League Sideswipe ook behoorlijk hard terug kan stuiteren wanneer je een muur raakt.

3. Gebruik de boost (maar wel met mate)

De boost is ontzettend belangrijk om je tegenstanders voor te blijven en het is zelfs mogelijk om de boost in de lucht te gebruiken. Vergeet echter niet dat je de boost alleen kan opladen wanneer met je wielen op de grond staat.

4. Blijf oefenen

Het klinkt misschien voorspelbaar, maar blijf oefenen en houd vol. Op den duur weet je precies hoe de bal zicht gedraagt en waar je hem moet raken om een waanzinnige goal te scoren.

