Wil je even snel een vorkje prikken, een broodje afhalen of juist uitgebreid dineren? Wij hebben de beste restaurant-apps voor je iPhone op een rijtje gezet.



De beste restaurant apps voor iPhone

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus zorgt ervoor dat restauranthouders creatief moeten zijn. Veel bouwen hun etablissement daarom (tijdelijk) om voor het thuisbezorgen van gerechten, terwijl je bij andere restaurants weer met een kleinere groep kunt eten. Maar hoe kom je erachter welke plekken een lekkere maaltijd serveren? Hieronder hebben we enkele fijne restaurant-apps voor je op een rijtje gezet.

1. TripAdvisor

TripAdvisor is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij een restaurant-app, maar de reisgids zit boordevol leuke tentjes om wat te eten. Vooral de achterliggende community komt hierbij goed van pas. Dankzij de recensies kun je namelijk altijd een weloverwogen keuze maken.

Verder heeft TripAdvisor alle functies in huis die je van een restaurant-app anno 2020 mag verwachten. Je kunt zien wat voor keuken een restaurant heeft, onderscheid maken tussen plekken voor ontbijt/lunch/diner en direct een tafel reserveren. TripAdvisor geeft ook direct aan hoeveel je ongeveer kwijt bent.

Tripadvisor Hotels Restaurants Tripadvisor 9 (10122 reviews) Gratis via App Store

2. Open Table

Open Table is een van de meest internationale restaurant-apps. Niet alle Nederlandse etablissementen zijn er op te vinden, maar alsnog is het aanbod voldoende. Een leuke toevoeging is het smaakprofiel. Door na afloop van een etentje aan te geven of de gerechten bevielen, weet Open Table steeds betere smaaksuggesties te geven.

Ook is het natuurlijk mogelijk om direct vanaf je iPhone of iPad een tafeltje te reserveren. Open Table houdt rekening met het tijdstip, en schotelt dus automatisch koffietentjes voor wanneer je de app rond het middaguur opstart. Verder kun je reserveringen herhalen: ideaal!

OpenTable: Restaurant Bookings OpenTable, Inc. 9,4 (1297 reviews) Gratis via App Store

3. The Fork

Ken je IENS nog? Die app heet tegenwoordig The Fork en is onderdeel van TripAdvisor. De app valt vooral op dankzij het complete aanbod in Nederland. Daar waar veel andere restaurant-apps uit deze lijst vooral op het buitenland gefocust zijn, is The Fork gericht op ons kikkerlandje.

De app werkt heel simpel en laat je vliegensvlug nieuwe plekken ontdekken en een tafel reserveren. Ook leuk is de toevoeging van Insider Restaurants: eettentjes die je normaal gesproken wellicht voorbij zou lopen, maar wel de moeite waard zijn. Verder kun je bij veel restaurants met korting reserveren via The Fork.

TheFork- reserveer restaurants La Fourchette 9 (34976 reviews) Gratis via App Store

4. Het Laatste Tafeltje

Nederlanders houden van korting, en dat weten de makers van Het Laatste Tafeltje ook. Deze app laat, hoe kan het ook anders, zien welke restaurants in de buurt nog een tafeltje overhebben. Dit levert een win-winsituatie op: de eigenaar heeft zijn toko vol terwijl jij met korting dineert.

Het aanbod van Het Laatste Tafeltje verschilt per dag. Dagelijks stromen nieuwe aanbiedingen binnen van lokale restaurants. Vervolgens is het heel simpel om via de app een plekje te reserveren. Wel zijn de filteropties minder uitgebreid dan bij andere restaurant-apps uit deze lijst.

Het Laatste Tafeltje De Dagpas B.V. 7,4 (7 reviews) Gratis via App Store

Buitenbeentjes: McDonalds en Apple Kaarten/Google Maps

Toegegeven: van rustig dineren is bij McDonalds geen sprake. Maar, de bekende fastfoodketen is wel degelijk een restaurant en bovendien mateloos populair. De Mac heeft sinds jaar en dag zijn eigen app waarin je het menu kunt bekijken, de dichtstbijzijnde restaurants kunt checken en je voordeelcoupons in kunt bewaren.

McDonald's McDonald's Global Markets LLC 5,8 (1156 reviews) Gratis via App Store

Andere buitenbeentjes zijn Apple Kaarten en Google Maps. Beide diensten draaien primair om het van A naar B navigeren, maar zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot een soort reisgids. Ben je in een onbekende stad? Open Apple Kaarten of Google Maps en typ “restaurant” in het zoekvenster. Vervolgens krijg je een overzicht van leuke, lokale etablissementen (gerangschikt op prijsklasse).

Bij sommige eetgelegenheden kun je bovendien direct een tafel reserveren. Lukt dit niet? Dan krijg je in ieder geval een telefoonnummer voorgeschoteld. En omdat je toch al in een navigatie-app zit is erheen rijden zo gepiept. Lees vooraf wel even de reviews, want dan vis je de minder kwalitatieve restaurants er zo uit.

Kaarten Apple Gratis via App Store

Google Maps Google LLC 9,2 (125071 reviews) Gratis via App Store

Goed eten via je iPhone

Gezond en voedzaam eten is voor iedereen belangrijk. Gelukkig kan je iPhone je helpen bij het maken van verstandige keuzes. Neem nou de Kies Ik Gezond-app van het Voedingscentrum. Deze vertelt je precies hoe gezond producten in de supermarkt zijn. Wil je echt gezond door het leven? Gebruik dan ook een calorieteller-app. Deze programma’s zorgen ervoor dat je niet aankomt.

