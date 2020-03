Radio luisteren blijft een populair tijdverdrijf, maar daarvoor hoef je echt geen goede ontvangst meer te hebben via fm-frequenties. Deze radio-apps voor iPhone en iPad laten je eindeloos luisteren op je iPhone of iPad.

Beste radio-apps voor iPhone en iPad

Wil je muziek luisteren, dan zijn er uitstekende apps om je precies te laten kiezen welk nummer je hoort. Maar soms wil je liever dat een radio-dj de muziek uitkiest, of je bent op zoek naar live-uitzendingen van speciale evenementen, diepgaande interviews of achtergronden over bepaalde onderwerpen. Dan kun je niet om de radio heen. De apps hieronder hebben gelukkig veel meer aanbod om te luisteren, aangevuld met enkele handige functies.

1. TuneIn Radio

Al jaren de meest complete radio-app die er te vinden is. TuneIn Radio biedt de keuze uit meer dan 100.000 radiostations uit elk land in de wereld. Daarnaast biedt het toegang tot miljoenen podcasts die via de app te beluisteren zijn.

Met zoveel keuze is het fijn dat de app je goed laat zoeken. Uiteraard is er een keuze te maken per land, waardoor Nederlandse radiozenders snel te vinden zijn. Je kunt ook zoeken op interesse, om bijvoorbeeld sport of actualiteiten snel tevoorschijn te halen. Door favorieten op te slaan, zijn radiostations snel weer terug te vinden.

Als je een account aanmaakt, kun je zien wat anderen leuk vinden en reacties achterlaten op radiostations. De TuneIn-app heeft ook een automodus, met een versimpeld menu voor als je achter het stuur zit. TuneIn is gratis te gebruiken, maar een Pro of Premium-versie schotelt geen advertenties voor.

2. Radio.net

Niet zo uitgebreid in het aanbod als TuneIn, maar met de keuze uit 300.000 zenders en 600.000 podcasts zul je niet snel uitgeluisterd zijn. Zoeken tussen het aanbod wordt gelukkig gemakkelijk gemaakt. Zo zijn radiostations te vinden aan de hand van land, genre, onderwerp of welke je zelf al een keer hebt geluisterd. Veel uitzendingen zijn ook achteraf terug te luisteren.

De podcasts op het platform zijn allemaal offline te beluisteren. De optie om ze automatisch te verwijderen nadat je ze geluisterd hebt, voorkomt dat je geheugen van je telefoon vol raakt. Handig voor de gevorderde luisteraar: je kunt de afspeelsnelheid van podcasts aanpassen, om er sneller doorheen te gaan. De app beschikt over een slaaptimer en wekker en ondersteunt AirPlay en Chromecast.

3. Instaradio

Voor wie een modern en strak design belangrijk vindt, is Instaradio één van de fraaiere radio-apps voor iOS. Hiermee luister je radiostations die voornamelijk uit heel Europa komen. Zoeken per land of per muziekaanbod brengt je snel bij de juiste zender.

Het ontwerp wordt verfraaid door het feit dat Instaradio een albumcover in beeld brengt van de muziek die wordt afgespeeld. Ook maakt de app het erg gemakkelijk om terug te zien wat je hebt geluisterd en dat opnieuw op te zetten in Spotify of Apple Music.

De gratis app is reclamevrij en biedt flink wat functionaliteit. Wil je zaken als het opnemen van muziek of het instellen van een slaaptimer, dan moet je de premium-versie aanschaffen.

4. RadioApp

Mis je het ouderwetse gevoel van de analoge radio, waarbij je eindeloos aan een zenderknop moest draaien voor je goede ontvangst had? Dan kun je terecht bij RadioApp. Een eenvoudige radio-app voor iOS, waarbij je zenders handmatig zoekt.

De interface is weliswaar modern, maar bestaat voornamelijk uit een ouderwetse FM/AM-tuner. Die verschuif je om de radiozender naar keuze te vinden. Los van de vintage-manier om een zender te vinden, is de app verder modern. De audio komt ‘gewoon’ via internet binnen, je kunt kiezen tussen welk land je beluistert, favorieten opslaan en informatie over liedjes en artiesten in beeld krijgen.

5. RadioNed

De app RadioNed biedt ruim 650 Nederlandse radiozenders aan. Daar zitten dus niet alleen de grote namen tussen zoals 538 en 3FM, maar ook veel kleine, lokale stations en piratenzenders. De stations zijn gemakkelijk doorzoekbaar in een overzichtelijke interface. Dat kan ook per genre, regio of decennium.

Daarnaast toont de applicatie, net als andere radio-apps voor iPhone, waar mogelijk extra informatie over wat er afspeelt. Niet alleen zie je dan het liedje en de artiest in beeld, je ziet ook kort informatie over het radiostation dat je luistert. Recent afgespeelde muziek is terug te vinden, er is een slaaptimer en de app werkt naadloos samen met tvOS en macOS.

De app bevat geen advertenties, los van de reclames die de radiostations zelf uitzenden. Er is ook een betaalde variant, waarmee je de ontwikkelaar bedankt met een klein bedrag. Deze brengt ook de kwaliteit van de streams in kaart.

