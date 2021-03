De band Queen heeft een officiële ritmegame gelanceerd, zodat jij op je iPhone mee kunt spelen met de grootste klassiekers. Lees nu onze Queen: Rock Tour review.

Queen: Rock Tour review

De band Queen heeft in samenwerking met Gameloft een game gemaakt. Zie je de poppetjes uit de game voor het eerst, dan lijkt Queen: Rock Tour een goedkope manier om wat extra geld te verdienen aan de muziek van de populaire band. Gelukkig is de game veel leuker dan deze eerste indruk.

Het idee achter de game is dat je de geschiedenis van de band volgt. Door de jaren heen heeft Queen over de hele wereld enkele legendarische concerten gehad. Die tien locaties ga je af, waarbij je op elke locatie twee hits kunt spelen.

Dont’ Stop Us Now

Dat gebeurt als een ritmegame: terwijl de band speelt, vallen er noten op verschillende banen van boven naar beneden. Het is aan jou om op het juiste moment met beide duimen het scherm aan te raken. Soms moet je tikken, soms moet je de noot vasthouden en soms moet je swipen.

De kleuren van de noten staan voor de vier verschillende bandleden: groen staat bijvoorbeeld voor Freddy Mercury. Mis je een groene noot, dan zal Freddy even stoppen met zingen. De muziek klinkt dan direct beroerd, maar als je weer goede noten raakt zal de band zich herpakken en doorspelen.

Beginner tot Legend

Elk nummer heeft drie moeilijkheidsgraden: Beginner, Rock Star en Legend. Hoewel de hoogste moeilijkheidsgraad best een stukje moeilijker had gemogen, ben je behoorlijk Under Pressure voor het raken van elke noot. Op Legend moet je vaker beide handen combineren, swipen en noten volgen. Soms zul je een foutje maken, maar The Show Must Go On.

Op Beginner is de game toegankelijk voor iedereen. Zo kunnen ook muziekliefhebbers die niet zo vaak gamen toch genieten van dit spel.

Voor fans, maar de gameplay staat voorop

Door te spelen verzamel je muntjes en platen. Die gebruik je om nieuwe locaties voor de tour vrij te spelen, en om de band te customizen met outfits en kapsels. Tevens speel je herinneringen vrij, in de vorm van kleine filmpjes, foto’s en andere afbeeldingen uit de geschiedenis van de band. Leuk als je echte fan bent.

Wat Queen: Rock Tour echter zo goed maakt, is dat het bovenal een game is die super leuk is om te spelen. Pas daarnaast zijn er alle Queen-extra’s voor liefhebbers.

Queen: Rock Tour downloaden

De game kun je gratis proberen. Daarna krijg je de keuze om voor 3,49 euro de volledige game vrij te spelen, met in totaal twintig klassiekers in de drie verschillende moeilijkheidsgraden. Queen: Rock Tour is via onderstaande knop in de App Store te downloaden.

