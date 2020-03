Ga jij de komende tijd thuiswerken? Dan moet je duidelijke werkafspraken met collega’s maken. Een goede projectmanagement-app komt hierbij goed van pas.



4 goede projectmanagement-apps voor thuiswerken

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, adviseert de Nederlandse overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. Ben jij in de gelukkige positie dat dit kan? Dan ben je er vast achter komen dat thuiswerken wel wat haken en ogen kent. Overzicht bewaren is bijvoorbeeld essentieel, en daar komt een goede projectmanagement-app goed bij van pas. iPhoned zet vier goede werkverdelers met iOS-apps op een rij.

1. Basecamp

Basecamp is één van de bekendste projectmanagement-programma’s, en dat is niet zonder reden. De tool is namelijk ontzettend compleet. Een planning bijhouden, onderling (groeps)chatten, documenten doorsturen, bestanden opslaan en takenlijsten bijhouden: Basecamp kan het allemaal. Bovendien kun je net zoveel gebruikers, teams en projecten toevoegen als je wil.

Hier komt echter ook een nadeel van Basecamp naar voren. De projectmanagement-app is erg uitgebreid en kan daardoor voor beginners nogal overweldigend overkomen. Bovendien is de abonnementsprijs van 99 dollar per maand aan de hoge kant, helemaal voor kleine bedrijven. Wel biedt Basecamp een gratis versie (met beperkingen) aan, voor bijvoorbeeld freelancers en studenten.

2. Freedcamp

Hik je tegen de hoge kosten van Basecamp aan, maar zoek je wel een complete app voor het beheren van projecten? Dan is Freedcamp het overwegen waard. Zoals je op basis van de naam mag verwachten, is het programma gratis voor individuele gebruikers. Wel betaal je voor het aansluiten van extra collega’s.

Met Freedcamp kun je onder meer taken beheren, samenwerken aan projecten, rapportages opstellen en projecten volgen. Daarnaast is het mogelijk om uren te registreren en bijvoorbeeld Gantt-grafieken op te maken. Ook fijn is dat alle abonnementen over onbeperkte opslag beschikken, zelfs de gratis variant.

3. Asana

Basecamp en Freedcamp zijn hele complete projectmanagement-apps. Het steeds populairder wordende Asana richt zich daarentegen meer op het inzichtelijk maken van workflows. Je kunt zodoende op een flexibele manier projecten aanmaken, taken verdelen en een vinger aan de pols houden.

Asana is hiermee absoluut niet de meest uitgebreide projectmanagement-app. Sterker nog, als je bijvoorbeeld met collega’s wil chatten moet je eerst een extensie installeren. Asana beschikt over een gratis abonnement waar jij en maximaal veertien collega’s gebruik van kunnen maken. Een betaald abonnement (met meer functies) kost minstens 10,99 euro per gebruiker, per maand.

4. Avaza

Tot slot is ook Avaza het overwegen waard. Deze verrassend complete projectmanagement-app valt qua prijs in het middensegment en staat vooral bekend om haar goede klantenservice. Vrijwel alle klantbeoordelingen zijn lovend. Vooral de snelheid en hulpvaardigheid van medewerkers komt veel naar voren in recensies.

Verder biedt Avaza alles wat je van een degelijke projectmanagement-app mag verwachten. Je kunt taken beheren en verdelen, projecten plannen, focusgebieden aanmaken en bijhouden, uren registreren, offertes opstellen en ook factureren. Bovendien oog het programma fris en overzichtelijk.

