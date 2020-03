Vind je het leuk om zelf beats en liedjes te produceren? In de App Store vind je allerlei apps die het je gemakkelijk maken. We zetten er een aantal voor je op een rij.



De beste produceer-apps

Ben je hiphop-fan en wil je zelf eens aan de slag met het maken van een nummer? Er zijn verschillende apps in de App Store die je gaan helpen bij het maken van een nieuwe hit.

1. Voloco

Met Voloco kan je in realtime je stem vervormen. Het werkt heel gemakkelijk. Selecteer eventueel een beat uit de bibliotheek om overheen te zingen of te rappen. Om iets op te nemen druk je op het plusje en vervolgens op de opname-knop. Je zingt iets in de microfoon van je iPhone, waarna je direct een audioclip kan afspelen met de vervorming van je stem.

Onder de knoppen key, effect, mix en EQ pas je de opname aan zoals jij wil. Je kiest verschillende soorten effecten en kan het vervolgens opslaan. Druk op volgende om je nieuwe sound op te slaan en te delen. Ook leuk om te gebruiken als voicebericht voor WhatsApp.

Voloco Resonant Cavity LLC 9 (15 reviews) Gratis via App Store

2. Self Rap – Flow & Record

Self Rap zet jouw spraakopname automatisch om naar rap. Je kan de app op twee manieren gebruiken. De eerste manier is om jezelf op te nemen terwijl je praat. Daarna zet je een beat achter je rap. De tweede manier is om eerst een beat te kiezen, waarna je in realtime een freestyle rap opneemt over de muziek heen.

Je deelt je rap makkelijk via de app op social media. Wil je inspiratie opdoen? Je vindt hier ook ook raps van andere gebruikers. Helaas staan er wel advertenties in de app. Als je gebruikmaakt van de premium-versie zie je geen advertenties meer en krijg je onder andere toegang tot de autotune functie.

Self Rap - Flow & Record Music Breath Gratis via App Store

3. Genius: Song Lyrics & More

Wil je liever een cover maken, of inspiratie opdoen? In de Genius-app vind je songteksten van enorm veel bekende nummers. Je vindt allerlei nummers of artiesten met de zoekfunctie. Ook kan je een nummer afspelen terwijl je de tekst leest, of de tekst te zien krijgen van een lied dat je momenteel aan het luisteren bent door middel van nummerherkenning.

Een leuke functie is dat je de gemarkeerde tekst kan aantikken om meer informatie te krijgen. Zo staat er bijvoorbeeld een quote van de artiest zelf met een leuk weetje over een bepaald stukje tekst in het lied.

Genius: Song Lyrics & More Genius Media Group 10 (3 reviews) Gratis via App Store

4. Beat Maker Go: DJ Muziek Maken

Wil je geen standaard track kiezen? Met Beat Maker Go heb je zelf de touwtjes in handen. De app verandert je iPhone in een heuse drumpad. Je kiest uit 32 verschillende pads en meer dan 90 geluiden.

De app laat je heel gemakkelijk nieuwe ritmes creëren in verschillende genres zoals drum-n-bass, dubstep en hiphop. Het is ook mogelijk om een aantal interactieve spelletjes te spelen om zo comfortabel te worden met het drumpad. Met behulp van beatloops heb je zo een goed ritme te pakken.

Beat Maker Go: DJ Muziek Maken Gismart 10 (2 reviews) Gratis via App Store

5. Rapchat: Make a Hit Song

Rapchat helpt je van begin tot eind met het maken van een nieuwe hit. Je begint met de naamgenerator om een mooie rapnaam uit te kiezen. Vervolgens kies je een beat en ga je aan de slag. Met verschillende stemfilters klinkt alles professioneel.

Extra handig: met het ingebouwde notitieblok schrijf je jouw raptekst op zodat je het niet kan vergeten. Het is ook mogelijk om verschillende losse audioclips op te nemen voor één lied. Vanuit de app deel je jouw nieuwe hit natuurlijk gelijk met je vrienden.

Rapchat: Make a Hit Song Rapchat, Inc. Gratis via App Store

6. Medly

Een lekkere beat produceren op je iPad of iPhone doe je met Medly. De app maakt het erg toegankelijk en overzichtelijk om een melodie of beat in elkaar te zetten. In de gratis versie heb je toegang tot zestien instrumenten, 100 loops en tal van effecten en filters.

De bediening is erg simpel: door te slepen kun je geluiden op het juiste spoor of plek plaatsen. Je nummers kun je vervolgens delen via Soundcloud of andere social media.

Medly Medly Labs Inc. 10 (6 reviews) Gratis via App Store

Meer handige muziek-apps

Natuurlijk zijn er in de App Store nog talloze andere apps te vinden. Ben je op zoek naar handige apps voor muzikanten? Lees dan eens ons overzicht van de tien beste muziek-apps. Als je juist op zoek bent naar een nummer dat je hoort, zijn er ook genoeg apps die muziek voor je herkennen vanaf je iPhone.

De app WhoSampled laat je daarentegen opsporen van wie het originele fragment is dat in een nummer wordt gesampled. Het is zelfs mogelijk om je iPad als gitaarversterker te gebruiken, waardoor je nooit zonder geluid komt te zitten.