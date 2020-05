Zo beschermt nieuw privacyscherm in Google Drive jouw bestanden

Als je persoonlijke bestanden op de Google Drive-app gebruikt, dan kun je die nu beter afschermen door een privacyscherm. Zo vraagt de app vaker om Face ID of Touch ID.

Privacyscherm in Google Drive

In de nieuwste update van de Google Drive-app kun je ervoor kiezen om je bestanden in Google Drive beter te beveiligen. Google voegt daarvoor een ‘privacyscherm’ toe.

Privacyscherm wordt actief zodra je van Google Drive switcht naar een andere app. Zodra je weer terug wilt naar je bestanden, schakelt Face ID, Touch ID of je toegangscode in. Zo voorkomt het dat iemand die jouw ontgrendelde telefoon in handen krijgt ook direct door al je opgeslagen bestanden kan neuzen.

Vertraging in beveiliging, voor bij multitasken

Je kunt ervoor kiezen om de nieuwe functie met een vertraging te laten werken. Je hebt de keuze tussen 10 seconden, een minuut of 10 minuten. Op deze manier wordt je niet doorlopend geconfronteerd met je eigen beveiliging al je aan het multitasken bent op de iPhone.

Helemaal waterdicht is deze beveiliging niet, zo geeft Google Drive zelf ook aan als je het voor het eerst inschakelt. Zo kan het onbevoegden niet buiten houden als bepaalde bestanden van Google Drive ook gedeeld worden met andere apps op je telefoon, zoals bijvoorbeeld de foto-app. Ook sommige Siri-commando’s en notificaties kunnen nog toegang verschaffen tot je bestanden. Er wordt niet gezegd welke dat zijn.

‘Speciaal voor thuiswerken’

Het privacyscherm was enkele weken geleden door Google al aangekondigd. Google liet toen aan nieuwssite DigitalTrends weten dat de nieuwe instellingen vooral handig waren voor de huidige situatie, waarin meer mensen thuiswerken en hun smartphone misschien vaker delen met familie of geliefden. De aangepaste app met de nieuwe functie is vanaf nu beschikbaar in de App Store. Privacyscherm werkt zowel op iOS als op iPadOS.

