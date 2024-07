Overcast is helemaal anders – dit zijn goede podcast-app alternatieven

Een van de populairste podcast-apps, Overcast, kreeg onlangs een gigantische update. Met als gevolg dat veel dingen anders werken en dat er (hopelijk tijdelijk) veel bugs in zitten. Een goede reden om eens naar alternatieven te kijken.

Al vanaf zijn eerste release in 2014 is Overcast een ontzettend populaire app om podcasts te luisteren. Dat ligt er met name aan hoe snel en intuïtief de app werkt. Je hebt in een mum van tijd je eigen podcast-profiel opgebouwd, beluistert afleveringen via slimme afspeellijsten, en krijgt suggesties voor nieuwe podcasts om je op te abonneren.

Maar nu gooit een grote update roet in het eten. Om ervoor te zorgen dat Overcast ook de komende tien jaar aankan, heeft de ontwikkelaar de app van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Dat zal vast nodig zijn geweest, maar hierdoor heeft Overcast nu eventjes minder functies en zijn er best wat bugs. En de mogelijkheid om podcasts te streamen – zonder vooraf te downloaden – is er zelfs helemaal uitgehaald. Ben je de update even beu? Zie het als een mooie gelegenheid om wat andere podcast-apps te verkennen. We geven je alvast wat ideeën.

Podcasts: de Apple-manier om te luisteren

Toen Overcast tien jaar geleden gelanceerd werd, was de Podcasts-app van Apple nog maar net weer in opbouw. Apple had Podcasts in 2012 als losse app gelanceerd en er uiteindelijk een standaard app van iOS gemaakt. In het begin was er best wat kritiek op de Podcasts-app, maar in al die jaren heeft Apple zijn luister-app veel liefde gegeven. Waar de interface voorheen best ingewikkeld was, heeft Apple nu voor een gemakkelijkere opbouw gekozen. Bovendien is Podcasts het best geïntegreerd met iOS. Van Opdrachten tot Siri – zo’n beetje alle snufjes van het besturingssysteem werken samen met Podcasts.

Kortom, ben je in het verleden overgestapt van Podcasts naar Overcast? Dan is nu wellicht een goed moment om weer terug te gaan. Vooral omdat er in iOS 18 ook weer heel veel nieuwe functies zitten die Podcasts weer net even fijner maken.

Apple Podcasts Apple 9,4 (29.460 reviews) Gratis via App Store via App Store

Castamatic: Overcast zoals het vroeger was

Castamatic is een vrij onbekende podcast-app, maar dat heeft hij eigenlijk niet verdiend. Verlang je terug naar de manier hoe podcast-apps vroeger werkten? Met simpele (automatische) downloads, weinig toeters en bellen, maar daarbij een geavanceerde audio-engine? Of, anders gevraagd, wil je weer een app zoals de eerste versie van Overcast? Dan is Castamatic helemaal voor jou. Er zit alles in wat je van een podcast-app verwacht, maar meer ook niet.

Zo moet je onder meer aanbevelingen voor nieuwe podcasts missen, evenals geavanceerde sorteermogelijkheden. Bovendien is de app niet overal even gepolijst. De CarPlay-app heeft bijvoorbeeld wat kleine bugs. Maar voor de rest is hij zeker een aanrader om uit te proberen.

Castamatic Podcast Player Gunp Media Productions 8,4 (6 reviews) Gratis via App Store via App Store

Pocket Casts: als je niet alleen Apple hebt

Misschien heb je niet alleen maar Apple-apparaten in huis, maar ook een Windows-pc of – paniek! – een Android-telefoon. Als je al die apparaten gebruikt om naar podcasts te luisteren, dan is het fijn om je luisterprofiel overal hetzelfde te houden. En dus heb je een app nodig die op ál je apparaten werkt. En dat doet Pocket Casts. Er is een iPhone- én Android-app, en op desktop gebruik je de web-app.

Ontwikkelaar van Pocket Casts is Automattic, het bedrijf dat ook WordPress maakt. Er zit dus veel mankracht achter, wat ervoor zorgt dat er vaak en snel nieuwe features worden toegevoegd. Maar uiteraard moet er ook geld verdiend worden, en daarom is Pocket Casts de enige app in dit lijstje waarbij we het bijbehorende Plus-abonnement ook aanraden.

Pocket Casts: Podcast Player Automattic 8,6 (246 reviews) Gratis via App Store via App Store

Heb jij een suggestie?

Staat jouw favoriete podcast-app hier niet tussen? Laat ons dan in de reacties hieronder weten waarmee jij naar de audio-programma’s luistert en wat je er juist zo goed aan vindt.