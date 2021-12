Pixelmator Photo: het toegankelijk Photoshop-alternatief is er nu voor iPhone

De app Pixelmator Photo is een van de toegankelijkste alternatieven voor Photoshop en heeft nu ook de overstap naar de iPhone gemaakt. In dit artikel vertellen we je wat Pixelmator Photo zo goed maakt!

Pixelmator Photo op iPhone: makkelijker dan Photoshop

Pixelmator Photo was al beschikbaar op de iPad, maar nu kunnen bezitters van alleen een iPhone ook aan de slag met dit fijne fotobewerkingsprogramma. En het mooie van deze app is: je hoeft geen uitgebreide kennis over het bewerken van foto’s te hebben. Pixelmator Photo heeft behoorlijk wat bewerkingsopties, maar kan ook ontzettend veel zaken automatisch aanpassen.

Wat Pixelmator Photo op de iPhone (en iPad) zo toegankelijk maakt is de ML-fix-functie. Deze knop gebruikt ‘Machine Learning’ om zelfstandig de instellingen van een foto te optimaliseren. Het heeft een beetje weg van het toverstafje in de ‘Foto’s’-app op je iPhone, maar dan beter.

Het is dus ook mogelijk om met alle opties zelf aan de slag te gaan en de kleuren precies naar je eigen voorkeur af te stemmen. Dat is fijn als je zelf veel van fotobewerking afweet, maar voor alle andere fanatieke iPhone-fotografen is de ML-fix-knop een ideaal hulpmiddel.

Pixelmator Photo vs Pixelmator Pro

Het team achter Pixelmator heeft goed gekeken naar de functies in Pixelmator Pro en alleen het broodnodige overgezet naar Pixelmator Photo. Belangrijk om vooraf te weten: dit is geen Pixelmator Pro voor de iPhone, maar een uitgeklede versie die speciaal bedoeld is voor fotografen of mensen die veel met fotobewerking in de weer zijn.

In tegenstelling tot Pixelmator Pro, bestaat Pixelmator Photo op de iPhone en iPad eigenlijk uit twee hoofdtaken: het bewerken van de kleuren in je foto en het wegpoetsen van oneffenheden. Door op het pleister-icoontje te tikken, kun je objecten of mensen van een foto weghalen. Dat werkt prima als je een klein detail wil wegpoetsen, zoals een vliegende vogel in de achtergrond of een verdwaald persoon op een grasveld.

Pixelmator Photo kopen of gratis krijgen

Goed nieuws! Heb je Pixelmator Photo al op de iPad? Dan is de iPhone versie van Pixelmator Photo geheel gratis te downloaden. Overigens kan het wel gebeuren dat je in de App Store nog steeds de prijs van de app ziet (en niet het wolkje). Maar als je de app toch probeert te ‘kopen’ krijg je de melding dat je de app gratis mag downloaden.

Wanneer je Pixelmator Photo nog niet hebt, is de app nu tijdelijk te koop voor de introductieprijs van 3,99 euro. Na de introductieperiode gaat de app 7,99 euro kosten. Je hebt iOS 14 of iOS 15 nodig om Pixelmator Photo op je iPhone te gebruiken.

