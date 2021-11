7 dingen die je moet weten over Pikmin Bloom (van de makers van Pokémon GO)

De maker van Pokémon GO (Niantic) heeft samen met Nintendo een nieuwe game uitgebracht: Pikmin Bloom. Maar wat zijn Pikmin en wat kun je van dit spelletje verwachten? iPhoned vertelt het je!

Alles over Pikmin Bloom

Sinds Pokémon GO probeert Niantic het ongekende succes van de razend populaire game te herhalen, met wisselend resultaat. Harry Potter: Wizards Unite en Transformers: Heavy Metal bleken niet de hits waar het bedrijf op had gehoopt. Deels doordat ze zijn uitgekomen tijdens een pandemie, waarin de mensen juist werden opgeroepen om thuis te blijven.

Nu is het de beurt aan de Pikmin om je aan het wandelen te krijgen. Niantic heeft hiervoor wederom samengewerkt met de Japanse gamemaker Nintendo. Het resultaat is Pikmin Bloom.

Wat is Pikmin Bloom?

Pikmin is een gamereeks van Nintendo voor Nintendo-spelcomputers. De games gaan over een astronaut die terecht komt op een planeet waar Pikmin wonen. Dat zijn kleine vrolijke wezentjes die de astronaut helpen om weer verder te reizen.

Pikmin zijn een kruising tussen plant en dier. Ze zijn klein en hebben armpjes en beentjes. Ze bestaan in verschillende kleuren en bovenop hun kop groeit een blad of bloem. In Pikmin Bloom is het de bedoeling om deze Pikmin te verzamelen.

Lijkt Pikmin Bloom op Pokémon GO?

Als je Pokémon GO hebt gespeeld, komt Pikmin Bloom je waarschijnlijk meteen bekend voor. De game voelt (op dit moment) wel wat meer uitgekleed. In plaats van het gooien met pokéballen of het voltooien van gevechten voor bepaalde locaties, ligt de focus bij Pikmin Bloom vooral op het lopen.

Een Pikmin start als een zaailing die je in je rugzak stopt. Deze oogst je na een bepaald aantal stappen. Vervolgens lopen je verzamelde Pikmin buiten met je mee en vinden ze stukken fruit.

Hoe zit het met de bloemblaadjes?

Tik je op het fruit dat de Pikmin voor je hebben verzameld, dan maak je daar nectar van. Nectar is het voedsel van de Pikmin. Gooi je dit naar de wezentjes, dan eten ze het op en gaat hun bloem in verschillende kleuren groeien. Gloeit een bloem, dan is het tijd om de bloemblaadjes te plukken. Deze bloemblaadjes zijn vervolgens te gebruiken als je buiten bent. Er groeien dan bloemetjes waar je loopt en andere spelers van de game zien deze bloemen dan ook.

De speciale locaties in de wereld (in Pokémon GO waren dit de gyms) zijn in Pikmin Bloom gigantische bloemen die je laat groeien door er kleine bloemetjes omheen te planten. Bloeit een grote bloem, dan krijg je extra nectar.

Is het mogelijk om samen Pikmin Bloom te spelen?

De wereld waarin je speelt is net als in Pokémon GO een open wereld. Dat betekent dat je samen met andere spelers de wereld vult met bloemen. Tijdens het strooien van bloemblaadjes is het mogelijk om medespelers toe te voegen die in je buurt zijn. Vervolgens werk je samen en zie je elkaar ook op het scherm.

Is er niet meer te doen?

Als gezegd is Pikmin Bloom voornamelijk gericht op het lopen en om die activiteit leuker maken. In tegenstelling tot Pokémon GO is het niet de bedoeling dat je constant naar je scherm kijkt om de omgeving in de gaten te houden. Je stappen worden ook meegerekend wanneer je de app niet open hebt (wel even vooraf de app toestemming geven). In een latere fase wordt het mogelijk om Pikmin weg te sturen op expedities voor beloningen, zodat je ook tussendoor wat te doen hebt als je even niet buiten loopt.

Is Pikmin Bloom leuk?

Pikmin Bloom is een hele andere game dan Pokémon GO. Hoewel de games qua interface, stijl en de manier waarop je de wereld gebruikt op elkaar lijken, zijn het compleet verschillende ervaringen.

Pikmin Bloom maakt voornamelijk het buiten wandelen een stukje leuker. Het spel motiveert om lekker naar buiten te gaan en je stappen te maken. Zoek je een game waarin je net zo actief bezig bent met allerlei opdrachten zoals in Pokémon GO, dan kom je van een koude kermis thuis. Zoek je een vrolijke stappenteller, dan is Pikmin Bloom een fijne app om te downloaden. Het is alleen nog de vraag of de game op de lange termijn leuk blijft.

Is Pikmin Bloom gratis?

Ja, Pikmin Bloom is gratis te downloaden en gratis te spelen. Net als in Pokémon GO zitten er in Pikmin Bloom een winkel met verschillende voorwerpen om bepaalde processen te versnellen.

Er zijn ook speciale Pikmin te verdienen. Zo is het nu al mogelijk om een Pikmin met een Mario-pet te krijgen door een Nintendo-account te verbinden met het spel. In de toekomst wordt het ongetwijfeld mogelijk om andere speciale voorwerpen of Pikmin te verdienen of te kopen.

Pikmin Bloom downloaden

Op het moment van schrijven is de uitrol van Pikmin Bloom net begonnen. Dat betekent dat de game nu te downloaden is.

Pikmin Bloom Niantic, Inc. Gratis via App Store via App Store

