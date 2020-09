Parallels Desktop maakt het met een nieuwe versie nog makkelijker om Windows te gebruiken op je Mac. Wees er snel bij en claim één van de vijf gratis codes.

Parallels Desktop 16: Windows en macOS in één

macOS is het ideale besturingssysteem voor je MacBook, maar toch zijn er soms momenten dat je eigenlijk Windows nodig hebt. Parallels Desktop biedt daarvoor de oplossing. Met het programma kun je gemakkelijk schakelen tussen macOS en Windows, en van de handige functies van beide besturingssystemen gebruikmaken.

Zo kun je bijvoorbeeld pc-games spelen die alleen voor Windows geschikt zijn, of programma’s draaien die macOS niet ondersteunen. Al je bestanden die je op je Mac hebt staan, vind je ook terug in de Windows-desktop.

Doordat je beide besturingssystemen tegelijk draait, kun je makkelijk bestanden vanaf je Mac overzetten naar het Windows-bureaublad. Eerder schreven we al over Parallels Desktop 15, de voorganger van de Mac-app. Deze kwam iets minder dan een jaar geleden uit. Deze had al ondersteuning voor Sidecar en de Apple Pencil. In dit artikel bespreken we de belangrijkste nieuwe functies in Parallels Desktop 16.

Geoptimaliseerd voor macOS Big Sur

De nieuwste versie van Parallels Desktop 16 is geoptimaliseerd voor de laatste Windows 10-updates en werkt momenteel goed op macOS Catalina. Bovendien is Parallels Desktop alvast helemaal klaargestoomd voor de macOS-update die voor de deur staat: macOS Big Sur (11).

Het vernieuwde ontwerp is vergelijkbaar met de ‘Big Sur-look’. Ook aankomende functies van de nieuwste macOS-update worden geïntegreerd. Er is bijvoorbeeld nu ondersteuning voor toepassingen met 3D-mogelijkheden. Ook start het programma twee keer zo snel op.

Verbeterde accuduur

De accu van je MacBook gaat nu langer mee terwijl je Parallels Desktop gebruikt. De levensduur van de batterij is met zo’n tien procent verlengd wanneer je Windows in de reismodus uitvoert.

Ook wanneer je je Windows-desktop even niet gebruikt of minimaliseert, gaat het automatisch op pauze. Dit gebeurt ook om stroom te besparen. Om verder te gaan waar je gebleven was, hoef je dan alleen maar in het scherm te klikken. Wat opvalt is dat het programma behoorlijk snel reageert.

Systeem werkt sneller en kan automatisch schijfruimte terugwinnen

Het fijne aan Parallels Desktop 16 is dat het snel werkt en grafische en veeleisende programma’s, zoals Photoshop, worden vloeiend uitgevoerd. Dit komt doordat Parallels Desktop nu op een snellere api draait, namelijk DirectX 11.

Je kunt verschillende pc-games spelen in Parallels Desktop, maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van de hardware van je Mac. Als jouw grafische kaart en cpu krachtig genoeg zijn, zouden games vloeiend moeten draaien.

Bovendien heeft de app een nieuwe functie waarbij ongebruikte schijfruimte automatisch wordt teruggegeven wanneer je deze afsluit. Op die manier blijft je Mac snel werken en kun je Parallels Desktop ook makkelijk opstarten en afsluiten.

Multi-Touch-bewegingen in Windows-apps

Een andere handige nieuwe functie is het feit dat je Multi-Touch-bewegingen op je trackpad kunt gebruiken in Windows-apps. Veeg bijvoorbeeld twee vingers uit elkaar om in te zoomen, of draai afbeeldingen met twee vingers. Ook scrollen werkt vlekkeloos met het trackpad van je Mac.

Parallels Desktop 16 is 14 dagen lang gratis te testen. Hiervoor moet je wel een account aanmaken. Ben je tevreden en heb je al een oude versie van Parallels? Dan kun je upgraden voor 50 euro. Ben je nieuw, dan kun je een nieuwe licentie aanschaffen vanaf 80 euro.

Claim één van de vijf gratis codes

In samenwerking met Parallels geeft iPhoned vijf downloadcodes weg voor de nieuwste Pro-versie van de app. Hiermee krijg je toegang tot updates en kun je jouw Mac op afstand besturen vanaf een iOS- of Android-toestel, of via een browser.

Deze geven je een licentie van een jaar ter waarde van 99,99 euro waarmee je de app onbeperkt kunt gebruiken. Je kunt de code verzilveren via de website van Parallels.