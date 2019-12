Afgelopen week blikten de redacteuren terug op 2019. Elke redacteur zette zijn favoriete iOS-app, iOS-game en Apple-product van dit jaar op een rijtje. Niet alles kunnen lezen? Geen probleem. Hier is een overzicht van de keuzes van de redactie!



Erwin: Tiktok, Mario Kart Tour en Apple Pay

Erwin’s favoriete app van dit jaar was TikTok. “Het is maar goed dat Schermtijd op mijn iPhone geen jaaroverzicht heeft, want de hoeveelheid uren die ik in TikTok heb gestopt is niet iets om trots op te zijn. Maar wat is deze app toch ontzettend leuk.”

Mario Kart Tour werd door Erwin genomineerd als favoriete iOS-game. “Mario Kart Tour is absoluut niet de beste game die ik dit jaar heb gespeeld, maar sinds de release is er nauwelijks een dag geweest dat ik de game niet heb opgestart.”

Het Apple-product van het jaar was volgens Erwin Apple Pay. “Het is zo makkelijk om dingen te betalen, mits de pinautomaat goed staat gepositioneerd natuurlijk.”

Lees de best of 2019 van Erwin

TikTok - Maak je dag goed TikTok Inc. 10 (3104 reviews) Gratis via App Store

Wouter: Google Tasks, CoD: Mobile en iPad Air 2019

Wouter’s favoriete app is er een die niet dit jaar uitkwam, maar wel een die hij dit jaar ontdekte. “Dit jaar heb ik de app veelvuldig gebruikt en dat is best knap van Tasks, want daarvoor was ik nooit echt fan van taken-apps.”

Call of Duty: Mobile werd dit jaar vaak opgestart door Wouter. “Het spel is eigenlijk net zo leuk als de consoleversies: de besturing werkt fijn, potjes duren niet te lang en het blijft (ook na urenlang spelen) tof om nieuwe wapens, skins en andere items vrij te spelen.”

Daarnaast werd de iPad Air (2019) door Wouter gekozen als Apple-product van het jaar. “De iPad Air (2019) is niet het meest spannende product dat dit jaar werd uitgebracht, maar wel degene die ik het meest heb gebruikt.”

Lees de best of 2019 van Wouter

Google Tasks Google LLC 9 (32 reviews) Gratis via App Store

Dilara: Waze, Restaurant Dash, iPhone 11 Pro

De favoriete app van 2019 was voor Dilara Waze. “Deze app is veel meer dan alleen een navigatie-app: het is eigenlijk onmisbaar als je de auto instapt.”

Dilara’s favoriete iOS-game is Restaurant Dash: Gordon Ramsay. “Restaurant Dash is een van mijn go-to games. Het is eigenlijk puzzelen, snelheid en tactiek in één.”

De iPhone 11 Pro werd het Apple-product van het jaar voor Dilara. “Met de iPhone 11 Pro heeft Apple dit jaar weer een topsmartphone afgeleverd. De opvolger van de iPhone XS Max is verre van goedkoop maar daar krijg je een hele goede smartphone voor terug.”

Lees de best of 2019 van Dilara

Waze navigatie & Live verkeer Waze Inc. 7 (10 reviews) Gratis via App Store

Lars: Spark, Grindstone en de AirPods Pro

Lars’ favoriete app is de mail-app Spark. “Deze slimme mailbox neemt jou vooral veel werk uit handen door dingen zelfstandig te doen.”

De game van het jaar werd voor Lars een game van Apple Arcade: Grindstone. “In Grindstone kruip je in de huid van een gespierde cartooneske viking, die zich met zijn zwaard een weg door talloze monsters heen baant. Het is een simpel puzzelspel dat verrassend diep gaat.”

Als laatste koos Lars (hoe kan het ook anders) voor de AirPods Pro. “De AirPods Pro doen alles waar ik op hoopte en meer. De eerste echte upgrade van de AirPods voegen ruisonderdrukking toe, zodat een rumoerige treincoupé in een oase van rust verandert.”

Lees de best of 2019 van Lars

Spark - Email App by Readdle Readdle Inc. 9 (14 reviews) Gratis via App Store

Michel: Edo Agenda, Hyper Light Drifter en AirPods Pro

Michel’s favoriete app is de praktische agenda-app Edo Agenda. “Het programma omschrijft zichzelf als dé agenda voor freelancers, en dat klopt aardig. Het is ideaal wanneer je veel verschillende soorten bezigheden hebt.”

De favoriete game van Michel is Hyper Light Drifter. “In de fraai vormgegeven retro-platformer klim en klauter je langs obstakels terwijl je vijanden een kopje kleiner maakt. Een ideale game voor tussendoor.”

Ook Michel vindt de AirPods Pro het beste Apple-product van 2019. “De laatste weken spot ik ook steeds meer AirPods Pro bij studenten. En ik geef ze gelijk: het zijn de beste oordopjes die Apple ooit heeft gemaakt.”

Lees de best of 2019 van Michel