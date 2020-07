Helemaal klaar met Spotify, of ben je uitgeluisterd bij Apple Music? In dit artikel leggen we uit hoe je jouw complete muziekbibliotheek van de ene naar de andere muziekdienst overzet. Overstappen van Spotify naar Apple Music (of andersom) doe je zo.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Van Spotify naar Apple Music, of andersom

Wanneer je van de ene naar de andere muziekdienst overstapt wil je natuurlijk wel al je zorgvuldig verzamelde albums, nummers en playlists meenemen. Heel makkelijk is dat niet, want streamingdiensten doen er alles aan om jou als klant te behouden.

Gelukkig zijn er apps en websites die overstappen simpeler maken. In dit artikel zetten we twee van zulke diensten in de schijnwerpers. Eén website is gratis, de ander betaald. Met deze diensten kun je van Spotify naar Apple Music overstappen, of de omgekeerde route bewandelen.

1. Tune My Music

Tune My Music is een gratis manier om je albums, afspeellijsten en favoriete liedjes van Spotify naar Apple Music te brengen. Tijdens het overstappen moet je bij beide muziekdiensten inloggen: houd je aanmeldgegevens dus bij de hand:

Ga op je Mac naar de website van Tune My Music; Geef de ‘bron’ van je muziekbestanden aan, Spotify of Apple Music; Log in bij de muziekdienst die je hebt aangevinkt en geef aan welke muziek je wil overzetten; Kies de ‘bestemming’, dus Apple Music of Spotify en log in; Volg de aanwijzingen op het scherm om de overstap af te ronden.

Overstappen gaat niet altijd goed. Niet alle muziekdiensten hebben dezelfde liedjes in hun assortiment, waardoor je na de overstap ineens bijvoorbeeld kale afspeellijsten tegenkomt. Hetzelfde geldt voor podcasts: Spotify zet sinds een paar jaar flink in op deze audioshows, maar in Apple Music kom je ze niet tegen. Je kunt ze dus niet overzetten.

2. FreeYourMusic

Heb je je Mac(Book) even niet bij de hand? Dan kun je FreeYourMusic gebruiken om je oeuvre over te zetten. Deze dienst is namelijk niet alleen beschikbaar voor Mac en Windows, maar ook op Android en iOS. Met de gratis versie kun je 100 nummers en 1 afspeellijst tegelijk overzetten.

Tegen betaling (eenmalig 8,99 euro) kun je de rest van je leven zoveel liedjes overzetten als je wil. Bovendien synchroniseert de premium-versie van FreeYourMusic afspeellijsten en albums op de achtergrond. Wanneer je vaak wisselt van muziekdienst is dit ideaal.

Download FreeYourMusic op je iPhone; Log in op je Apple Music-/Spotify-account; Selecteer welke muziek je wil overzetten; Meld je aan bij de ‘ontvangende’ muziekdienst; Het overstappen kan beginnen.

FreeYourMusic (voorheen Stamp) FreeYourMusic LTD 8,2 (73 reviews) Gratis via App Store

Muzikale kennismaking

Goed, je hebt nu al je favoriete hitjes naar Apple Music of Spotify overgezet. Nu is het tijd om kennis te maken met je nieuwe muziekdienst. Neem een kijkje in onze startersgids voor Apple Music om te leren wat de app allemaal te bieden heeft.

Ook voor Spotify hebben we zo’n artikel geschreven. Ben je meer van het kijken, dan van het lezen? Check dan onderstaande video voor enkele handige tips om alles uit Spotify te halen.