De ov-app Citymapper is vanaf nu in heel Nederland te gebruiken. In de app plan je een reis met met de trein, bus of metro. Tijd voor een review.

Citymapper: nu in heel Nederland beschikbaar

De app Citymapper bestaat al een tijdje. Voorheen kon je het echter alleen binnen de Randstad gebruiken. Na de laatste update is de app nu in heel Nederland beschikbaar. De app omschrijft zichzelf als ‘de chille ov-app’ en dat klopt eigenlijk wel. Citymapper geeft je direct alles wat je nodig hebt. Je opent op de kaart, waar je alle manieren van transport bij jou in de buurt ziet.

Ideaal voor reizen tussen huis en werk

Ga je met de trein, dan check je de recente treintijden en de status als je op de kaart op het dichtstbijzijnde station klikt. Reis je iedere dag op hetzelfde traject, bijvoorbeeld van en naar je werk? Stel dan het adres van je werk en je thuisadres in.

Dat doe je door op het icoontje met het koffertje te tikken waar ‘Werk’ onder staat. Voer het adres in en tik op het vinkje. Je thuislocatie stel je in door op ‘Ik wil naar huis’ te tikken. Als je in het vervolg op ‘Werk’ of op ‘Ik wil naar huis’ tikt, geeft Citymapper je direct een reisadvies voor dat moment.

De app is ideaal voor forenzen, want Citymapper geeft je ochtend- en avondreis op het startscherm weer. Zo hoef je niet telkens dezelfde reis te zoeken en zie je toch direct alle actuele tijden.

Alle ov-mogelijkheden

Niet alleen voor de NS laat Citymapper actuele tijden zien. Ook de bus, metro, tram en zelfs de pont is aanwezig. Moet je een stukje fietsen, dan wordt dat ook in je route aangegeven. Ook taxidiensten en deelfietsen- en scooters worden als route-opties gegeven. Dit werkt natuurlijk alleen als je je locatie aan hebt staan, dus het is wel aan te raden om de app hier toestemming voor te geven.

Watch-app

Heb je een Apple Watch, dan wordt het je nog een stukje makkelijker gemaakt. Citymapper heeft namelijk een aangepaste Watch-app, die je stap voor stap begeleidt op je reis. Hier staat hoe lang je moet lopen, of hoe lang je nog op je trein moet wachten. Door het knopje ‘thuis’ of ‘werk’ in te drukken, stuurt Citymapper je direct op pad.

Ook internationaal is de app bekend: in grote steden als Londen en Parijs is de app goed te gebruiken. In Amerika heb je ook veel aan de applicatie: steden als New York, Boston en Chicago staan in Citymapper op de kaart.

Meer reis-apps

Citymapper doet je wellicht denken aan 9292, de bekende ov-app die onlangs een grote update kreeg. Als je het toch liever bij de vertrouwde NS-app houdt, lees je op iPhoned een aantal praktische tips voor de NS Reisplanner. Ben je op vakantie, of ben je over je data-limiet heen? Dan zijn er ook veel offline navigatie apps die je kunt gebruiken. Wij zetten de 6 beste offline navigatie apps voor je op een rij.

