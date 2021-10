Oogappels: Freeletics schopt mijn kont in vorm met AI

Er zijn veel apps die je aan het sporten proberen te krijgen, maar Freeletics heeft het bij mij eindelijk voor elkaar – ook al is de naam op het eerste gezicht een beetje misleidend.

Freeletics: sporten met niets anders dan je iPhone

Zoals velen heb ik een ingewikkelde relatie met sport. Ik had er nooit zin in en was er nooit goed in. Door verschillende technische gadgets heb ik weer plezier in het sporten gekregen.

Dat begon met Ring Fit Adventure voor de Nintendo Switch, een game met een rubberen ring waarmee je sportoefeningen doet om vijanden te verslaan. Ook ging ik enthousiast boksen in virtual reality, terwijl het zweet van mijn lichaam droop. Maar in de loop van de tijd vertoonde de boksgame steeds meer kuren en had ik Ring Fit Adventure helemaal uitgespeeld.

Qua apps had ik al het een en ander geprobeerd. Zo is Active Arcade een aardig spelletje dat augmented reality en sporten combineert, maar mijn match heb ik uiteindelijk gevonden in Freeletics.

Helemaal niet gratis?

Als je ook maar op enige manier interesse hebt getoond in sport, dan zie je op Instagram en andere platformen ongetwijfeld advertenties langskomen voor Freeletics. Kijk je naar de reacties, dan kun je altijd hetzelfde verwachten: mensen die mopperen dat de app helemaal niet gratis is.

De applicatie heeft inderdaad een misleidende naam en dat hebben de makers ongetwijfeld opzettelijk gedaan. ‘Free’ betekent niet dat de app gratis is, maar dat je kunt sporten zonder extra middelen. De app focust zich op work-outs met je lichaamsgewicht. Denk aan burpees, push-ups, sit-ups en meer die je overal kunt doen. Ik dacht dat ik met Ring Fit Adventure al goed bezig was qua squads en planks, maar de sportsessies van Freeletics slopen me echt. Op een goede manier.

De applicatie, waar je een abonnement op moet nemen, gebruikt kunstmatige intelligentie om workouts aan te bevelen. Die bestaan altijd uit een warming up en een cooling down, met daar tussenin pure hel.

Feedback muscles

Na afloop geef je dan aan wat je van de moeilijkheid vond en met welke oefeningen je nog een beetje moeite had. Vervolgens worden al je volgende sportsessies daaraan aangepast. Erg fijn is dat elke oefening een duidelijke video heeft, van verschillende perspectieven en met geschreven instructies. Zo weet je altijd wat de bedoeling is en hoef je niet bang te zijn dat je het verkeerd doet met een foute houding.

Op de een of andere manier motiveert de app mij elke keer weer om er helemaal voor te gaan. Verder dan wat ik dacht dat ik kon en ik voel mij beduidend sterker en fitter.

Inmiddels zijn er ook oefeningen toegevoegd met extra middelen, zoals dumbbells, een springtouw, kettlebell of een doos. Niet helemaal zo ‘free’ meer dus, maar deze middelen zijn altijd optioneel. Je kunt elke dag middelen toevoegen en weer verwijderen, bijvoorbeeld als je niet alleen thuis sport. Dan wordt je sportsessie gewoon aangepast.

Nadelen

Een nadeel is dat de app, ondanks dat je al een abonnement betaalt, nog heel erg zijn best doet om je ook andere dingen aan te smeren. Denk aan bovenstaande sportmiddelen die je natuurlijk ook bij Freeletics kunt kopen, net als kleding. Dat wordt soms via schermvullende reclames gepresenteerd en daar zit ik niet op te wachten – zeker omdat ik voor die app al betaal.

Ook moet je niet met verkeerde verwachtingen de applicatie downloaden. In de reclames voor de app en binnen de app zelf, krijg je plaatjes van gespierde modellen te zien. Alsof je alleen al na het downloaden van de applicatie de volgende dag wakker wordt met een sixpack. Zo ga je er echt niet uitzien. Maar wil je wat fitter worden met een gezonder lijf en meer uithoudingsvermogen, dan is Freeletics een hele fijne app.

Ik was laatst enkele dagen op vakantie en ik betrapte mezelf erop dat ik er naar uit zag om weer aan de slag te gaan. Als je dat bij mij voor elkaar krijgt, doe je als app iets heel erg goed.

