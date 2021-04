De Makkelijke Moestuin-app helpt je om een moestuin op te richten, zonder dat je groene vingers nodig hebt.

Makkelijke Moestuin: groenten zonder groene vingers

Het klinkt leuk: het starten van een eigen moestuin. Wat zaadjes in de tuin strooien en dan later verse tomaten, sla en kruiden plukken voor in je gerechten. In de praktijk valt het al snel tegen. Een moestuin onderhouden is namelijk moeilijker dan het lijkt. Bovendien moet je bijna dagelijks tijd in je moestuin stoppen om er een succes van te maken. De Makkelijke Moestuin-app schiet te hulp.

Met deze app hoef je niet plots minder tijd te besteden om je groentes en kruiden van zaadjes naar plantjes te helpen, maar weet je wel zeker dat je die paar minuten per dag goed besteedt en dat je moestuin een succes gaat worden.

Stap voor stap

Dat gebeurt stap voor stap. Je maakt een moestuin aan en vult in wat je in de vakken wil zaaien. De app laat direct weten of dat slim is in de tijd van het jaar en op die plek. Daarna wordt stap voor stap uitgelegd hoe het zaaien in z’n werk gaat. Daar zijn dus geen fouten in te maken. Misschien dat je, zoals ik, in al je enthousiasme wat te diep zaait, maar dan helpt je de app je later daar mee om te gaan.

Vervolgens krijg je elke dag opdrachtjes. Meestal komt het er op neer dat je alleen wat water hoeft te geven, maar soms moet je ook wat anders doen. Bijvoorbeeld controleren op slakken of de plantjes uitdunnen, zodat alleen de mooiste zaailing de beste kans krijgt.

Je hoeft je niet zorgen te maken als jouw plantjes iets achterlopen. Regelmatig wordt gevraagd om te checken of de plantjes van een specifieke gezaaide groente eruit zien zoals op het plaatje in de app. Als dat nog niet het geval is, stelt de app je gerust dat het geen probleem is en dat je het gewoon nog even moet aankijken. Is er de volgende keer nog niets te zien, dan krijg je tips over wat je dan moet doen.

Makkelijke Moestuin-materialen

Makkelijke Moestuin is niet alleen een app, het is een bedrijf dat alles levert om tot een succesvolle moestuin te komen. Van de bakken en de grond, tot de zaadjes en zelfs een schepje. Om je moestuin daadwerkelijk een succes te maken met de app, wordt er wel van je verwacht dat je ook de Makkelijke Moestuin-mix gebruikt om je zaadjes in te stoppen.

Dat is een nadeel, maar met een beetje creativiteit kun je ook zelf aan de slag. Zo vertelt het bedrijf duidelijk wat er in de mix zit, zodat je deze ook na kunt maken. Als je een beetje handig bent, zijn de bakken ook prima zelf in elkaar te knutselen. En zaadjes zijn zaadjes. De zaadjes van Makkelijke Moestuin zijn niet extra bijzonder, behalve dat er op de verpakking precies staat wanneer je ze het beste kunt zaaien en hoe je dat dan doen.

Community

Eén van de leukere onderdelen van de app is de community. Hier vind je berichten en foto’s van andere mensen die bezig zijn met hun moestuin. Een groot gedeelte van de mensen start tegelijk in maart, zodat je de plantjes mooi met elkaar kunt vergelijken.

Daarnaast kun je daar altijd terecht voor je vragen als jij je zorgen maakt over je plantjes. Bijvoorbeeld als je bang bent dat hagel en sneeuw in april je zaailingen verpest. Een moestuin kun je in je eentje starten, maar samen is het toch leuker en bovenal een stuk makkelijker.

Makkelijke Moestuin downloaden

De Makkelijke Moestuin-app is in de App Store via onderstaande knop te downloaden.

Ook wordt er aan een opvolger van de app gewerkt. Deze applicatie heet Planty Gardening en kun je via de knop hieronder alvast checken.

