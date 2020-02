NS Perronwijzer: hulp voor treinreizigers met een visuele beperking

NS Perronwijzer Gratis

NS heeft een nieuwe app uitgebracht voor treinreizigers met een visuele beperking. Hierdoor kun je extra goed lezen of horen of je op het juiste perron bent.



NS Perronwijzer

Als je een visuele beperking hebt, kan het heel lastig zijn om met de trein te reizen. De borden met reisinformatie kunnen immers moeilijk leesbaar zijn voor slechtziende reizigers. De NS heeft nu de NS Perronwijzer-app ontwikkeld met extra grote letters en iconen, en een sterk contrast zodat het goed leesbaar is. De app is ontwikkeld in samenwerking met de Oogvereniging en getest door blinde en slechtziende personen.

Je kunt ervoor kiezen om je locatie door te geven in de app, of om handmatig een perron in te typen. Als je spraak hebt geactiveerd op je iPhone, leest de app voor wat er op de borden op de perrons staat: de vertrektijd en de stations waar de trein stopt. Ook zie je in de app direct of er wijzigingen of vertragingen zijn.

NS Perronwijzer is geen reisplanner

De NS Perronwijzer is géén reisplanner. Je moet er dus niet zijn om te kijken hoe je van het ene station naar het andere komt. Daarvoor moet je bij de NS Reisplanner zijn. De Perronwijzer is meer een hulpmiddel als je al op het station bent en wil checken of je op het juiste perron staat.

Wel kun je van het station waar je je bevindt zien welke treinen er vertrekken per perron, en welke tussenstops deze treinen maken. Ook de informatie van andere vervoerders dan NS, zoals van Arriva, is zichtbaar.

