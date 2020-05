Notion - Notes, projects, docs Gratis Onze score 8

Notion is een ideale app voor het ordenen van grote hoeveelheden informatie. Door onderling binnen documenten te verwijzen, kun je bovendien makkelijk je eigen informatiesysteem maken, à la Wikipedia. In deze review van Notion vertellen we je er alles over.

Notion review

Notion is een veelzijdige en krachtige app om informatie te ordenen. Naast een plek voor het opslaan van notities kun je ook hele projecten aanmaken en bijvoorbeeld focusgebieden aanmaken.

Vervolgens kun je hier weer taken aanhangen en deze delen met anderen, zoals studiegenoten of collega’s. Om tijd te besparen heeft de app verschillende sjablonen klaargezet, zodat je snel een agenda, bronnenlijst of complete roadmap op je beeldscherm tovert.

Verder kun je Notion met andere apps koppelen, zoals Google Drive, Asana en Microsoft Word. Een andere nuttige functie is de mogelijkheid om onderling tussen pagina’s in Notion te linken. Door dit consequent te doen, bouw je in feite je eigen Wikipedia. Op die manier kunnen bedrijven bijvoorbeeld complete inwerkgidsen, omgangsregels, voorschriften en declaratieformulieren met elkaar delen.

Overweldigend

Notion omschrijft zichzelf als de alles-in-een werkplek voor notities, takenlijstjes en wikis. Hier is geen woord aan gelogen: het programma is erg compleet. Hier is weinig mis mee, maar het werpt wel een blokkade op. In deze Notion review is dan ook ruimte voor een kritische noot: de app is best overweldigend. De weinig overzichtelijke indeling versterkt dit overrompelende effect alleen maar.

Het is bijvoorbeeld niet direct duidelijk waar je het beste aantekeningen kunt opschrijven. Maak je hiervoor een nieuw notitieboek aan? Of ga je aantekeningen per onderwerp opdelen? Of kies je voor een scheiding tussen werk en privé? Tot slot kun je ook nog orde in de chaos scheppen door middel van tags: hoe werkt dat dan? Notion geeft je carte blanche en dat is niet altijd fijn, naar mijn mening.

Je moet dus bepalen hoe je je notitiesysteem gaat inrichten. Notion laat je hierbij een hoop keuzes maken, maar doet dit niet expliciet. Het zorgt er wel voor dat je echt even moet leren omgaan met de app en dat kost tijd. Ik ben echter blij dat ik deze investering heb gemaakt. Zodra je het onder de knie hebt, werkt alles namelijk ideaal.

Conclusie

Zelf heb ik Notion bijvoorbeeld ten volste gebruikt tijdens mijn scriptie. Dankzij het krachtige programma kon ik aantekeningen maken per wetenschappelijk artikel, deze ordenen op basis van de twee deelprojecten die ik onderzocht en deze vervolgens weer koppelen aan de deelvragen van mijn scriptie. Als klap op de vuurpijl werden de aantekeningen gedeeld met mijn begeleider, zodat hij de voortgang in de gaten kon houden.

Je kunt het met Notion dus zo bont maken als je zelf wil. Ook wanneer je op zoek bent naar een meer rechttoe-rechtaan notitie-app is het echter het proberen waard. Notion is namelijk gratis voor individuele gebruikers en dankzij de automatische synchronisatie heb je aantekeningen altijd bij de hand. Bedrijven betalen een vast maandelijks bedrag per gebruiker.

