5 Games om meteen te proberen op je nieuwe iPhone

Je hebt een nieuwe iPhone en je wil direct enkele mooie games proberen. Wij zetten 5 games op een rij die van je scherm knallen.

Nieuwe iPhone: games

Wist je dat je met jouw nieuwe iPhone de mooiste games kunt spelen? Vroeger waren smartphonegames beperkt tot 1 kleur met een beperkt aantal pixels. Toen de iPhone uitkwam had je wel meer mogelijkheden, maar waren de games alsnog vrij beperkt.

Dat is inmiddels wel anders. Games zien er niet alleen prachtig uit, maar zijn soms ook extreem uitgebreid. In de App Store word je verwelkomd door een enorm aantal games waar dagelijks weer titels bijkomen. Dan is het heel lastig om de spelden in de hooiberg te vinden. Daarom doen wij dat voor je. Deze games laten de kracht van je iPhone zien.

Racen met de mooiste graphics: Grid Autosport

Racegames zijn de beste manier om te zien hoe mooi games op je nieuwe iPhone kunnen zijn. Met glanzende bolides race je door prachtige omgevingen, terwijl de zon aan de hemel schittert. Er zijn genoeg mooie racegames om te kiezen in de App Store, maar Grid Autosport staat toch wel voorop als het gaat om pure graphics.

GRID™ Autosport Feral Interactive Ltd 8 (74 reviews) € 10,99 via App Store via App Store

Ook indrukwekkend: Real Racing 3 en Asphalt 9: Legends

Schieten: Call of Duty Mobile

Er valt een hoop te schieten op je iPhone. Voor de meest indrukwekkende ervaring, met een goede combinatie van gameplay en graphics, moet je bij Call of Duty zijn. Met Call of Duty Mobile is deze langlopende reeks succesvol naar het kleine scherm van je smartphone gebracht. Lees ook onze Call of Duty Mobile-tips.

Call of Duty®: Mobile Activision Publishing, Inc. 9,4 (22.488 reviews) Gratis via App Store via App Store

Ook indrukwekkend: PUBG Mobile

Grote wereld: Genshin Impact

Genoeg grote werelden om te ontdekken op je iPhone, maar geen is zo groot en uitgebreid als Genshin Impact. De wereld in de game doet erg denken aan Nintendo-game The Legend of Zelda: Breath of the Wild, maar Genshin Impact zelf is meer een traditioneel rollenspel. De game kun je grotendeels gratis spelen, dus is gewoon te proberen zonder dat je ergens aan vast zit. Ideaal.

Genshin Impact miHoYo Limited 9 (2.594 reviews) Gratis via App Store via App Store

Ook indrukwekkend: Oceanhorn

Kracht van Apple Arcade: Fantasian

Heb je een nieuwe iPhone, dan heb je ook tijdelijk gratis toegang tot Apple Arcade. Het is absoluut de moeite waard om het aanbod te bekijken, want de games speel je zonder advertenties en zonder in-app-aankopen. Een van de mooiste games is Fantasian, een rollenspel zoals de succesvolle Final Fantasy-reeks, waarbij de omgevingen zijn gemaakt via modellen.

FANTASIAN MISTWALKER CORPORATION 9,6 (20 reviews) Bekijken via App Store via App Store

Ook indrukwekkend: The Last Campfire, Manifold Garden

Prachtige puzzels: The Witness

Als je niet alleen iPhone, maar ook je hersenen aan het werk wil zetten, dan moet je bij puzzelgames zijn. Geen is zo lastig en tegelijkertijd indrukwekkend als The Witness. Je loopt rond op een eiland vol met kleine puzzeltjes. Die moet je oplossen om verder te komen en de geheimen van het eiland te ontrafelen.

The Witness Thekla, inc. 7,4 (27 reviews) € 10,99 via App Store via App Store

Ook indrukwekkend: The Gardens Between en INSIDE

