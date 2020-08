Review: NeuralCam laat ook oudere iPhones mooie nachtfoto’s schieten

Heb je een wat oudere iPhone zonder Nachtmodus, maar wil je ‘s avonds wel graag mooie foto’s schieten? Dan is NeuralCam NightMode een uitkomst. Met deze app tover je in het donker toch fraaie plaatjes uit je telefoon.

Met NeuralCam krijgt iedere iPhone een nachtmodus

Apple introduceerde met de iPhone 11 een nieuwe functie waar fans al lang naar uitkeken: de Nachtmodus. Hiermee maak je in het donker veel beter belichte foto’s dan voorheen. De modus wordt automatisch geactiveerd als de lichtomstandigheden slecht zijn. Maar wat als je nog een oudere iPhone hebt?

Wanneer je een iPhone 6 of nieuwer gebruikt, kan NeuralCam je toestel voorzien van een alternatieve nachtmodus. Je moet wel minimaal iOS 12 draaien. De app gebruikt een combinatie van AI en computational photography om bij weinig licht toch een bruikbare foto af te leveren.





De app werkt zowel met de hoofdcamera op de achterkant als met de selfiecamera. Dat is een voordeel ten opzichte van Apple’s eigen Nachtmodus, want die werkt alleen met de hoofdcamera. Er is wel een kleine maar: op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kun je NeuralCam níet gebruiken in combinatie met de selfiecamera.

Zo werkt NeuralCam NightMode

NeuralCam NightMode werkt als volgt: als je op de sluiterknop drukt, moet je je telefoon een paar seconden stil houden. De app maakt in die tijd razendsnel meerdere foto’s achter elkaar. Vervolgens gebruikt NeuralCam geavanceerde algoritmes om de beste delen uit al die plaatjes samen te voegen tot één beter belichte foto.

De resultaten die je met NeuralCam behaalt zijn prima, maar niet zo goed als wanneer je Apple’s Nachtmodus gebruikt op een iPhone 11. Toch is het een aantrekkelijke app als je nog een oudere iPhone hebt. De foto’s die eruit rollen zijn veel beter dan de foto’s die je maakt met Apple’s eigen camera-app.