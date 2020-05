Kijk jij de hele dag door Netflix? Er zijn verschillende apps die je kijkervaring naar een hoger niveau kunnen tillen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4 apps om alles uit Netflix te halen

Netflix is voor veel huishoudens essentieel. Veel mensen kijken zelfs nog nauwelijks gewone televisie, maar checken de hele dag door films en series op Netflix. Toch zijn er een aantal apps die je ervaring nóg beter kunnen maken. We zetten er een aantal voor je op een rij.

1. Netflix Remote

Kijk je vaak Netflix op je laptop? Dan is de iOS-app Netflix Remote een uitstekende toevoeging. Hiermee verandert je iPhone namelijk in een afstandsbediening. Zet je laptop ergens neer en installeer jezelf op de bank, want je hoeft er niet meer vanaf te komen.

De app werkt samen met Chrome-extensie “Chill Remote” voor je MacBook of Windows-laptop. Het is dus wel belangrijk dat je eerst Google Chrome installeert. Zodra je de Remote-app hebt geïnstalleerd, dien je de extensie in Google Chrome te downloaden. Je hoeft dan alleen nog de extensie eenmalig te koppelen met de app. Dat werkt als volgt:

Klik op je laptop in Chrome op het icoontje van “Chill Remote”. Je ziet hier een code; Open de app op je iPhone; Vul de code in.

De app en de extensie zijn nu gekoppeld. Start een film of serie op Netflix. Deze kun je nu op pauze zetten, doorspoelen of terugspoelen via je Netflix Remote-app.

Remote for Netflix! Hobbyist Software Limited 6 (3 reviews) Gratis via App Store

2. Clicker

Een officiële Mac-app van Netflix ontbreekt, maar Clicker is een uitstekend alternatief. De Mac-app geeft je de functies die goed van pas komen als je een film of serie kijkt op je MacBook. Zo kun je automatisch altijd de intro overslaan, of juist de knop daarvoor verbergen.

Ook kan je het automatisch afspelen van de volgende aflevering uitzetten. Heel handig als je daar gevoelig voor bent en dan ook gewoon doorkijkt terwijl je andere dingen moet doen.



Als je in het bezit bent van een MacBook Pro met Touch Bar, dan neemt de app de touchscreen toetsen over en kun je de video gemakkelijk bedienen. De app staat niet in de App-Store, maar kan je via de website van de ontwikkelaar downloaden

Meer weten? Lees dan: Clicker: deze app tilt Netflixen op de Mac naar een hoger niveau

3. Onflix

Heb je Netflix helemaal uitgekeken en zit je te wachten tot er weer iets nieuws op de streamingdienst verschijnt? Dan is Onflix een ideale app voor jou. Hierin kun je bijhouden wat je al hebt gekeken.

Ook zie je welke films en series onlangs zijn toegevoegd of een nieuw seizoen hebben. Bovendien zie je welke films en series juist van de streamingdienst worden geschrapt. Heb je nog een lijst van series of films die je wil zien? Zoek ze open de app en tik op het hartje om ze toe te voegen aan je kijklijst.

Niks meer op je kijklijst? Onder ‘Discovery’ kun je makkelijk zoeken naar nieuwe content. Films worden hier gerangschikt op genre, én op beoordeling van bekende filmsites als IMDB, Rotten Tomatoes en Metacritic.

Onflix NextStack Inc. 8,6 (7 reviews) Gratis via App Store

4. JustWatch

Geen idee wat je wil kijken, maar wel toe aan iets nieuws? JustWatch helpt je een handje. Na het downloaden van de app kies je een aantal films en series die je leuk vindt. Op basis daarvan geeft JustWatch je suggesties van films en series die je waarschijnlijk ook zal waarderen.

Ook geeft de app je suggesties op basis van andere gebruikers van JustWatch die dezelfde smaak hebben. Er zullen ongetwijfeld films tussenstaan die je al gezien hebt, maar het grootste gedeelte bestaat uit voor jou nieuwe films en series die je een kans kan geven.

De app werkt heel intuïtief. De series en films worden gesorteerd in allerlei verschillende categorieën, zoals nieuw toegevoegd, hoog beoordeeld, drama’s, thrillers, enzovoort. Op die manier kan je heel gericht zoeken.

JustWatch - Movies & TV Shows JustWatch GmbH 8,8 (29 reviews) Gratis via App Store

Meer over Netflix

Op iPhoned delen we regelmatig nieuwtjes en handige tips over Netflix. We leggen bijvoorbeeld uit hoe je het automatisch afspelen kan uitschakelen, of hoe je films en series uit de ‘Verder kijken’-lijst verwijdert. Bovendien leggen we uit hoe je jouw profiel kan beveiligen met een pincode. Ook geven we maandelijks leuke Netflix-kijktips.