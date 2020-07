“Deze rechts. Oh nee, toch de volgende!” Het is soms best lastig om over de grens de weg te vinden. Deze vier navigatie-apps zorgen ervoor dat je ook in het buitenland van A naar B komt.

Navigatie-app in het buitenland: 4 fijne opties

1. Google Maps

Grote kans dat je Google Maps al gebruikt om in Nederland te navigeren. Googles kaartendienst werkt ook over de grens prima en mag wat ons betreft niet ontbreken op vakantie. Google Maps is over het algemeen heel nauwkeurig in haar instructies, wordt continu bijgewerkt en heeft een uitgebreide offline modus.

Hierdoor kun je de wegenkaarten van jouw vakantiegebied al op voorhand op je telefoon zetten. Deze blijven op je smartphone staan en worden automatisch bijgewerkt zodra je weer wifi hebt. Google Maps werkt vrijwel overal ter wereld en helpt je niet alleen op weg met de auto, maar ook wanneer je te voet, per fiets of openbaar vervoer reist.

Google Maps Google LLC 9 (126502 reviews) Gratis via App Store

2. Here WeGo

Here WeGo is vooral een hele gebruiksvriendelijke navigatie-app voor in het buitenland. De applicatie, die vroeger van Nokia was, helpt je net als Google Maps altijd van A naar B, welk vervoersmiddel je ook gebruikt. Daarnaast beschikt Here WeGo over een uitgebreide offline modus en kun je dus vrijwel overal in de wereld zonder internetverbinding de weg vinden.

Uiteraard is de navigatie-app van alle gemakken voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een duidelijke stap-voor-stap stemnavigatie, waarschuwingen om je aan de snelheidslimieten te houden en real-time verkeersinformatie (waar je dan wél weer internet voor nodig hebt). Wie liever zo min mogelijk Google-producten gebruikt, heeft met Here WeGo een keurig navigatie-alternatief.

HERE WeGo HERE Apps LLC 7,8 (257 reviews) Gratis via App Store

3. Sygic

Ben je op zoek naar een hele complete navigatie-app? Dan moet je bij Sygic zijn. Deze app heeft een enthousiaste community achter zich en dat is ook wel terecht. Sygic heeft namelijk een hoop functies die we niet bij concurrenten terugzien. In het donker kun je de route bijvoorbeeld via je iPhone op de voorruit van je auto projecteren.

Bovendien geeft Sygic waarschuwingen bij flitsers, zorgt de app ervoor dat je je aan de snelheidslimieten houdt en kun je de uitgebreide 3d-kaarten ‘gewoon’ offline opslaan. Ook werkt de navigatie-app goed samen met CarPlay, Apples systeem voor onderweg. Sygic is gratis, maar vraagt wel geld voor uitbreidingen zoals de eerder besproken projectiefunctie.

Sygic GPS-navigatie & Kaarten Sygic a. s. 8,8 (13139 reviews) Gratis via App Store

4. Magic Earth

Magic Earth is in veel opzichten een redelijk standaard navigatie-app, met één belangrijke troef achter de hand: privacy. De app gebruikt niet – zoals veel concurrenten – de kaarten van Google, maar van OpenStreetMap. Dit project is open source en wordt wereldwijd onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Sommige (wegen)kaarten zijn hierdoor bovendien accurater en actueler dan bij andere apps, omdat ze door locals onderhouden worden.

Verder slaat Magic Earth geen persoonlijke gegevens op en wordt je informatie dus niet gebruikt voor de handel. Verder heeft de navigatie-app alles in huis om in het buitenland de weg te vinden, waaronder een keurig werkende offline modus. Ook leuk is de samenwerking met Wikipedia, de online encyclopedie. Vanuit Magic Earth kun je hierdoor direct feitjes over bezienswaardigheden op vakantie opzoeken.

Magic Earth Navigatie, Kaarten General Magic GmbH 8,6 (105 reviews) Gratis via App Store

