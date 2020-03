Met deze 7 multiplayer-games hoef jij de deur niet meer uit

Sociale interactie hoeft helemaal niet te betekenen dat je de deur uit moet. Met deze online multiplayer-games speel je spelletjes met je vrienden vanuit je luie stoel.

De leukste online multiplayer games

Als je de deur niet uitkan of wil, dan kun je gelukkig nog steeds iets leuks doen met je vrienden. In de App Store staan talloze online multiplayer-games die je samen met je vrienden kunt spelen. We zetten de leukste multiplayer apps voor je op een rij.

1. Houseparty

Houseparty is een combinatie van een videobel-app en een online multiplayer game-app. De app bootst een gezellige spelletjesavond met je vrienden na, zonder dat jij of je vrienden de deur uitgaan. Je maakt een profiel aan en voegt elkaar toe via een gebruikersnaam of telefoonnummer. Zodra iemand van je vrienden de app opent, krijg je een melding dat deze persoon ‘thuis’ is.

Wil je dat iemand anders ook de app opent? Dan kun je een videoberichtje sturen of een zwaaihandje sturen. Als je vrienden tegelijk in de app zitten, kan je een groepsgesprek starten. Zin in een spelletje? Tik rechtsboven op de dobbelsteentjes en kies er één uit. Zo kun je Pictionary doen, ‘Wie ben ik’ en meer.

2. Mario Kart Tour

Speel jij graag Mario Kart met vrienden? Nu de multiplayer functie van Mario Kart Tour er is daag je je vrienden uit vanaf je eigen bank. Het racen tegen vrienden is heel makkelijk.

Hiervoor wissel je een vriendcode uit. In het hoofdmenu tik je op ‘Friends’ en vervolgens op ‘Add Friend’ om je code te zien of die van iemand anders in te vullen. Tik in de app op ‘Multiplayer’ en daarna op ‘Create room’. Zo krijg je een kamer met alleen vrienden om tegen te racen.

3. Call of Duty: Mobile

De bekende shootergame Call of Duty: Mobile is prima te spelen met vrienden zonder in dezelfde ruimte te zijn. Hier moet je wel eerst wat voor doen: pas als je level 7 bereikt, heb je de optie om in de Battle Royale-modus te spelen.

In deze modus speel je op een groot eiland met andere spelers en is het aan jou om snel wapens en uitrusting te vinden, en als laatste in leven te blijven. Door de fijne besturing en het hoge tempo ben je uren zoet met deze spannende game.

4. Clash Royale

In Clash Royale speel je in realtime tegen spelers van over de hele wereld. In één op één, of twee tegen twee, gevechten probeer je de torens van je tegenstanders te vernietigen. Als je het goed doet, verdien je schatkistjes om beloningen te ontgrendelen.

Ook verzamel je verschillende gevechtskaarten waarmee je steeds krachtiger wordt. In de app speel je ook in een clan om kaarten te delen en zo een sterke groep te worden. Deze clangenoten kan je bovendien uitnodigen voor een privégevecht.

5. Sky

In de sprookjesachtige game Sky: Children of the Light help je verdwaalde sterren terug te keren naar hun plek in de lucht. Maar dat doe je niet alleen: onderweg kom je allerlei andere spelers tegen om vriendschappen mee te sluiten.

Die vriendschappen zijn ook heel belangrijk om verder te komen in het spel. Samen los je puzzels op en kun je zelfs hand in hand door de magische wereld reizen. Om andere spelers te helpen, kan je kaarsen aansteken.

6. 8 Ball Pool

Een klassieker, maar het blijft vermakelijk: online poolen. Je maakt een account aan en kunt vervolgens kiezen om tegen vreemden van over de hele wereld te spelen, of één van je vrienden uit te nodigen voor een wedstrijdje.

Je nodigt een vriend of vriendin uit door deze toe te voegen aan je vrienden in de app. Vraag dus even naar hun gebruikersnaam, of zoek ze in de app als ze zich hebben aangemeld met Facebook. Het spel ziet er qua graphics misschien niet zo mooi uit, maar het is ontzettend verslavend. En hoe meer munten je wint, hoe mooier de keu is die je kan kopen.

7. Words with Friends

Zin in een simpel woordspelletje? Dan is Words with Friends iets voor jou. Het populaire woordspel doet denken aan Wordfeud, maar is nog net een stapje actiever. Je kan namelijk ook nog eens allerlei bonuspunten verdienen met mooie woordcombinaties.

Maak een account aan en voeg je vrienden toe voor een één op één potje online scrabble. Kun je geen gewillige tegenstanders vinden in je omgeving? Ook met andere online spelers van over de hele wereld kun je de strijd aangaan.

