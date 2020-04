Ben je altijd druk in je hoofd? Misschien helpt het dan om een mindfulness-app te gebruiken. Er zijn echter veel apps op de markt, waardoor je misschien het overzicht kwijtraakt. In dit artikel zetten we drie goede mindfulness-apps op een rijtje.

Goede mindfulness-apps voor iOS

Een mindfulness-app helpt je om bewuster te leven. Dit klinkt zweverig, maar het is eigenlijk heel praktisch. Van ademhalingsoefeningen om te ontspannen tot aan je ingezakte zithouding verbeteren: een goede mindfulness-app maakt het leven beter. Deze drie apps raadt de redactie van iPhoned aan.

1. VGZ Mindfulness Coach

Zorgverzekeraar VGZ heeft zijn eigen gratis mindfulness-app. Om deze te gebruiken, hoef je overigens geen verzekering bij deze partij te hebben. Wanneer je de Nederlandse mindfulness-app voor de eerste keer opent wordt hier wel naar gevraagd, maar je kunt gewoon aangeven dat je niet bij VGZ verzekerd bent.

Dan over de app zelf. Aan de hand van diverse oefeningen probeert de VGZ Mindfulness Coach jou onder meer alerter te maken op je zithouding, ademhaling en eventuele stressgevoelens. Centraal in de app staat het ‘Vandaag’-tabblad. Hier worden doorlopend nieuwe oefeningen klaargezet die helpen bij bewuster leven.

De ontspanningsoefening helpt je bijvoorbeeld bij het loslaten van stress. Een rustgevende (Nederlandse) stem vertelt hoe je precies moet gaan staan of zitten, en legt uit hoe je kunt controleren of je onbedoeld stress vasthoudt in je lijf. Het hele VGZ-programma doorlopen duurt vijf weken. In totaal zijn er 25 oefeningen die je kunt doen.

VGZ Mindfulness coach Zorgverzekeraar VGZ 8,2 (286 reviews) Gratis via App Store

2. Headspace

Headspace is naast een mindfulness- ook een meditatie-app. Bij eerstgenoemde gaat het meer om opmerkzaamheid, dus dat je tijdens het lopen bijvoorbeeld bewust bent van het feit dat je stappen zet. Meditatie draait daarentegen meer om het vinden van (innerlijke) rust.

Met Headspace kun je beide doelen bereiken. De populaire app is opgezet door Andy Puddicombe, een Engelsman die jaren heeft geleefd als Tibetaanse monnik. Aan de hand van door hem ingesproken audiobestanden probeert Headspace meditatie en opmerkzaamheid een vast onderdeel van je dag te maken.

Hierin zitten meerdere mindfulness-oefeningen verwerkt. Aan het begin van iedere meditatie wordt bijvoorbeeld gevraagd om je lichaam te ‘scannen’ op mogelijke gevoelens van stress. Vervolgens ga je door met ademhalingsoefeningen, waarbij Puddicombe aangeeft hoe je het beste je gedachten bij het op- en neergaan van je buik kunt houden.



Headspace: Meditation & Sleep Headspace Inc. 9,4 (33824 reviews) Gratis via App Store

3. De Mindfulness App

In tegenstelling tot de VGZ Mindfulness Coach is Headspace geen Nederlandse mindfulness-app. Daarnaast is de app niet gratis, al kun je wel een paar proeflessen nemen om te kijken hoe je het vindt.

Ben je op zoek naar een mindfulness-app in het Nederlands? Probeer dan De Mindfulness App eens. De naam spreekt voor zich, maar deze applicatie probeert meer rust in je hoofd te creëren. Het maakt hierbij niet uit of je al ervaring hebt met mediteren/mindfulness of een complete beginner bent.

Laatstgenoemde groep kan bijvoorbeeld aan de slag met de Warming Up-sessie. Dit is een vijfdaagse reeks waarin beginners kennismaken met mindfulness. Zodra je de smaak te pakken hebt, kun je aan de slag met de reguliere sessies. Hierbij kun je zelf kiezen of je 3, 10, 20 of 30 minuten wil mediteren.

In principe is De Mindfulness App gratis te gebruiken, maar tegen betaling krijg je toegang tot een breder aanbod aan oefeningen. Het gratis-aanbod is niet heel uitgebreid, maar voor beginners voldoende. Wil je echt serieus met mindfulness aan de slag? Dan loont het om een abonnement af te sluiten.

De Mindfulness App MindApps 8,8 (413 reviews) Gratis via App Store

