Safari heeft er een concurrent bij. Microsoft heeft Edge namelijk officieel uitgebracht. De browser focust zich op het beschermen van privacy en we vertellen zien waar je Edge kunt downloaden.



Microsoft Edge downloaden op macOS

Het bedrijf uit Redmond kondigt de lancering aan op haar blog. Edge is gebouwd met Chromium, dezelfde techniek die ook Google Chrome gebruikt. Tijdens het installeren van Microsoft Edge kun je bladwijzers en instellingen dan ook importeren uit Chrome. Zo hoef je niet alles handmatig over te zetten.

Microsoft Edge downloaden op macOS, zo doe je dat:

Download het macOS-installatiebestand van de officiële Microsoft Edge-website; Wacht totdat het pakket is gedownload; Volg de aanwijzingen op het scherm en accepteer de voorwaarden; Importeer eventueel gegevens uit Google Chrome; Klaar ben je!

Microsoft Edge voor macOS lijkt behoorlijk op de Windows-versie. Wel zegt het bedrijf het uiterlijk iets te hebben aangepast, zodat het meer op andere Mac-apps lijkt. Omdat Edge met Chromium gebouwd is, kun je apps downloaden uit de Chrome-winkel. Dat is handig, want deze heeft miljoenen extensies in huis.

→ Download Microsoft Edge voor macOS (gratis)



Focus op privacy

Microsoft richt zich met Edge op het verbeteren van privacy. De browser blokkeert bijvoorbeeld standaard trackers. Hierdoor kunnen adverteerders, datahandelaren en andere schimmige figuren moeilijker meekijken met wat jij online doet. De standaardzoekmachine is Bing, Microsoft’s alternatief voor Google.

Ook is een speciale Internet Explorer-functie aanwezig. Deze zorgt ervoor dat oude, al jaren niet bijgewerkte websites er alsnog goed uitzien. Microsoft belooft de browser regelmatig bij te werken en van nieuwe functies te voorzien. Ook synchroniseert de macOS-versie natuurlijk met de Edge-app voor iOS.

Microsoft Edge Microsoft Corporation 8 (17 reviews) Gratis via App Store

Ook Safari blokkeert trackers

Ook in Safari kun je ervoor zorgen dat trackers je niet langer volgen. Op je iPhone duik je hiervoor de Instellingen-app in, waarna je ‘Safari’ selecteert. Scrol vervolgens naar beneden en verschuif de schakelaar bij ‘Voorkom volgen’. Op je Mac open je eerst Safari en kies vervolgens ‘Voorkeuren’. Selecteer vervolgens bovengenoemde optie. Check ons artikel voor meer iPhone-privacytips of bekijk onderstaande video.